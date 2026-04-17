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Un segundo jurado vuelve a declarar culpable al policía ceutí que mató a su esposa con el arma reglamentaria

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El jurado popular que ha juzgado por segunda vez al policía local ceutí Alonso G. ha emitido un veredicto de culpabilidad en relación con el asesinato de su esposa, la funcionaria de Justicia María de los Ángeles Lozano, ocurrido el 14 de marzo de 2022 con el arma reglamentaria del agente.

El tribunal popular considera probado que el acusado no solo acabó con la vida de su pareja de forma alevosa, sino que además ejerció maltrato habitual durante el matrimonio. Le atribuye también delitos de lesiones psíquicas graves y contra la integridad moral de la hija de ambos, a quien la defensa del acusado trató de acusar durante los dos juicios celebrados.

El veredicto, conocido a primera hora de la madrugada de este viernes, recoge la concurrencia de agravantes de alevosía en el asesinato, así como de género y parentesco. Los jurados concluyen que el acusado actuó con plena consciencia y control de sus actos en el momento de los hechos, descartando cualquier alteración psicológica que pudiera atenuar su responsabilidad penal.

No se le aplica ninguna eximente ni atenuante relacionada con su estado mental. Únicamente se reconoce la atenuante de dilaciones indebidas, al considerar el jurado que el proceso judicial debería haberse celebrado con mayor celeridad.

Tras conocerse el fallo, el acusado ha sido detenido de inmediato y trasladado al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, donde permanecerá a la espera de sentencia. Alonso G. había quedado en libertad hace unas semanas después de haber cumplido cerca de cuatro años de prisión provisional.

La horquilla de penas a las que podría enfrentarse oscila, según fuentes judiciales, entre los 35 y los 42 años de prisión, si bien la decisión final corresponde ahora al presidente del procedimiento y juez de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, Luis de Diego Alegre.

El juez tendrá también que pronunciarse sobre la posible responsabilidad civil de la Ciudad Autónoma, en relación con un presunto incumplimiento de sus obligaciones de supervisión sobre la salud mental de uno de sus agentes.

Durante el juicio, que se ha prolongado durante dos semanas, la acusación particular defendió la inexistencia de cualquier circunstancia atenuante, mientras que la defensa solicitó, en caso de condena, la imposición de la pena mínima prevista para el delito de asesinato.

Un primer jurado declaró el pasado año a Alonso culpable del asesinato de su esposa, pero el veredicto y la sentencia posterior del magistrado fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) al estimar el recurso presentado por la defensa.

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