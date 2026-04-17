La Aemet alerta de aludes de nieve húmeda en Picos de Europa y pide extremar la prudencia

León, 17 abr (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la posibilidad de aludes de nieve húmeda y deslizamientos basales en el macizo de Picos de Europa, pese a mantener el nivel de peligro como limitado, y ha pedido extremar la prudencia a quienes realicen actividades en la montaña nevada, especialmente fuera de las pistas de esquí balizadas y abiertas.

Así se recoge en el último Boletín de Peligro de Aludes (BPA) emitido por la Aemet, una herramienta clave para la planificación de actividades y la gestión del riesgo en entornos de montaña, que ofrece información actualizada sobre el estado del manto nivoso y los principales problemas de estabilidad que pueden darse en cada jornada.

Según el boletín, tras las precipitaciones débiles registradas el pasado fin de semana —que dejaron entre 10 y 15 litros por metro cuadrado y una ligera nevada por encima de los 1.100-1.300 metros—, la situación meteorológica se ha estabilizado y las temperaturas han experimentado un ascenso progresivo, llegando en algunos puntos a superar los valores habituales para estas fechas.

Este aumento térmico ha provocado que la nieve reciente se haya fundido rápidamente en cotas medias, de modo que la cobertura nivosa queda restringida a altitudes superiores, comenzando de forma general entre los 1.900 y 2.100 metros, con espesores muy variables que van desde unos pocos centímetros hasta 1,5 metros de nieve.

El manto presenta actualmente un perfil primaveral, muy húmedo, pesado e isotermo, formado por diversos estratos de granos redondeados con costras de rehielo intercaladas, además de una capa superficial de calima depositada en las últimas semanas. Durante el episodio de nevadas se formaron algunas placas de viento de pequeño tamaño, principalmente en orientaciones este, que han ido ganando estabilidad en los últimos días.

Para este viernes, la Aemet prevé nubosidad abundante de tipo alto, con la posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde, temperaturas en ligero ascenso y vientos del suroeste moderados en cotas altas.

El rehielo nocturno será inexistente o muy poco efectivo, lo que favorecerá la aparición de aludes de nieve húmeda desde primeras horas del día, especialmente en laderas inclinadas, solanas y zonas próximas a rocas u otros elementos oscuros.

Estos aludes serán, en general, de tamaño pequeño o mediano, con riesgo de arrastre o entierro parcial de una persona. Además, no se descarta la aparición de deslizamientos basales sobre terrenos herbosos o de roca lisa, que podrían alcanzar dimensiones mayores y resultar especialmente peligrosos.

El BPA mantiene el nivel de peligro limitado también de cara al fin de semana, aunque anticipa un ambiente cálido, mayor nubosidad y chubascos probables el sábado y más seguros el domingo, incluso acompañados de tormenta, circunstancias que pueden reactivar la inestabilidad del manto nivoso.

La Aemet recuerda que el Boletín de Peligro de Aludes es una herramienta de apoyo esencial, pero subraya que siempre que haya nieve no existe una ausencia total de peligro, y que incluso aludes pequeños o medianos pueden provocar daños personales graves.

Por ello, insiste en la necesidad de adaptar la actividad en todo momento a las condiciones reales del terreno y actuar con la máxima prudencia. EFE

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