La desgarradora lucha de Veerle Hegge, esposa del primer ministro de Bélgica, contra la anorexia y el abuso sexual: “Es todavía un tabú”

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y su esposa, Veerle Hegge, en una imagen de archivo (JONAS ROOSENS/Alamy Live News/ Grosby)

En los salones del poder y bajo los focos de la política europea, las apariencias suelen ser el muro de contención contra la vulnerabilidad. Sin embargo, ese muro acaba de ser derribado por la honestidad brutal de Veerle Hegge. La esposa del actual primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha decidido tomar la palabra no para hablar de diplomacia o protocolo, sino para narrar en un libro autobiográfico una batalla por la supervivencia que se libró en la más absoluta intimidad: su lucha contra la anorexia nerviosa y los abusos sexuales.

Bajo el título El peso del silencio, Hegge, una maestra de 53 años que ha compartido casi tres décadas de vida con el líder nacionalista flamenco, sumerge al lector en un relato crudo y necesario. En una entrevista concedida a la AFP en su domicilio de Amberes, la autora evoca una patología en la que, según sus propias palabras, uno puede “hundirse cada vez más” si no se cuenta con las herramientas o el apoyo necesario para pedir auxilio.

El ministro de Bélgica, Bart De Wever, y su esposa, Veerle Hegge, en una imagen de archivo (Grosby)

El núcleo del libro se sitúa en un periodo de extrema oscuridad: los seis meses que Hegge pasó ingresada en una unidad psiquiátrica hace apenas dos años. En un ejercicio de autocrítica y valentía, ella misma se define en las páginas de su obra como una “campeona del vómito”, una etiqueta que refleja la gravedad de un trastorno alimentario que estuvo a punto de costarle la vida.

“Sufrir una enfermedad mental es todavía un tabú. Incomoda a la gente”, afirma con rotundidad, señalando la estigmatización que sufren los pacientes psiquiátricos. Para la esposa del primer ministro, la detección precoz es la única salida viable, aunque reconoce que no es un camino que se pueda recorrer en soledad: “Es importante obtener ayuda pronto cuando se está enfermo. Pero eso solo es posible si el entorno se implica”.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y su esposa, Veerle Hegge, en una imagen de archivo (Grosby)

Esa implicación, sin embargo, no siempre fue sencilla. El libro relata la dolorosa desconexión que sufrió con su familia y sus cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 24 años. La soledad y la culpabilidad por haber “abandonado” su rol materno durante su hospitalización son cicatrices que todavía intenta sanar.

Un trauma ocultado durante 40 años

Uno de los pasajes más impactantes del libro describe un trayecto en coche ocurrido en 2024. En aquel entonces, su marido, Bart De Wever, ejercía como alcalde de Amberes y presidente de la N-VA, sin saber que pronto alcanzaría la jefatura del Gobierno belga. Hegge recuerda ese viaje hacia el hospital como un “pesado silencio”, un espacio vacío donde las palabras no alcanzaban a nombrar el dolor que la consumía.

Dentro del hogar, la enfermedad se convertía en un fantasma invisible. La autora reconoce que el tema se “evitaba cuidadosamente”, una táctica de supervivencia familiar que a menudo resulta contraproducente. Pese a todo, Hegge dedica palabras de gratitud hacia De Wever, quien, aunque se sintió a menudo “indefenso” ante la autodestrucción de su esposa, decidió permanecer a su lado en los momentos de mayor fragilidad.

Pero, ¿dónde nace este impulso de desaparición física? Hegge bucea en su pasado para encontrar las raíces de su malestar. Describe una infancia marcada por la sombra de una madre depresiva y, en ocasiones, tiránica, en un entorno familiar donde el silencio era la norma imperante. Sin embargo, la revelación más estremecedora del libro es un trauma que mantuvo sepultado durante más de cuatro décadas: un abuso sexual sufrido a manos de un chico mayor cuando ella apenas tenía cinco o seis años.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y su esposa, Veerle Hegge, en una imagen de archivo (Grosby)

Este secreto actuó como un veneno lento que terminó por estallar en su madurez. “Aceptar esta verdad abrió todas las compuertas”, reconoce con una sinceridad que hiela la sangre. Las consecuencias de enfrentarse a ese recuerdo fueron devastadoras a corto plazo. “Dieciocho meses después, ingresé por primera vez en urgencias por un trastorno alimentario en estado avanzado. El impacto en mi cuerpo y en mi equilibrio interior fue enorme”, recuerda sobre el momento en que su organismo dijo basta.

Hoy, la realidad de Veerle Hegge es distinta. Aunque el camino de la recuperación es largo, ya no requiere hospitalización a tiempo completo y disfruta de la calidez de su hogar los fines de semana. Desde la publicación de El peso del silencio, su buzón se ha llenado de mensajes de gratitud de personas que han visto reflejado su propio sufrimiento en su historia.

En las calles de Amberes, el impacto de su testimonio es palpable. “Algunos de los que me cruzo se aferran a mí o se ponen a llorar... Hay mucha tristeza y sufrimiento”, confiesa. Al romper el silencio, la mujer del primer ministro no solo ha salvado su propia vida, sino que ha tendido un puente para que otros dejen de esconderse.