Calor de verano en pleno abril: este fin de semana dejará temperaturas de hasta 32 grados

Madrid, 17 abr (EFE).- El fin de semana se presenta caluroso: la previsión apunta a un tiempo de verano en pleno mes de abril, con temperaturas altas para la época que podrían superar los 32 grados incluso en algunas zonas del nordeste, de la mitad sur peninsular y asimismo en Canarias, donde además habrá calima.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo. Serán jornadas de ambiente estable en general "con temperaturas más propias del mes de junio" que de estas fechas, ha añadido.

También la semana próxima comenzará con temperaturas altas, incluso en ascenso, según el portavoz de la Aemet.

La semana del 20 al 26 de abril será muy cálida para la época en la mayor parte del país, insiste la autoridad meteorológica en la red social X.

Las máximas superarán varios días los 25 °C de forma generalizada y en puntos del sur de la península podrían incluso alcanzarse o superarse los 34 °C algunas jornadas.

Los valores podrán superar en varias zonas peninsulares los 30-32, aunque en Canarias comenzarían a bajar a partir del lunes.

Las precipitaciones la próxima semana, en general, serán escasas, aunque crecerán nubes de evolución a partir del mediodía que podrán provocar chubascos dispersos, pero localmente fuertes y acompañados de tormenta, granizo y viento intenso, sobre todo en entornos montañosos.

Según las previsiones de la Aemet, este viernes los cielos estarán despejados, salvo en el extremo norte peninsular. Por la tarde crecerán nubes en zonas de montaña y podría caer algún chaparrón aislado.

Las temperaturas aumentarán en toda España, con valores de más de 25° de forma generalizada, según Rubén del Campo.

Hasta 30° se alcanzarán en puntos del valle del Guadalquivir y que también podrían registrarse en el valle del Ebro y en puntos de Canarias.

En Sevilla podrán registrarse máximas de hasta 32°, ha indicado el portavoz de la Aemet.

En el archipiélago canario habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima.

La jornada amanecerá despejada, pero crecerán nubes en el interior peninsular a partir del mediodía, que podrían dejar algún chubasco disperso además de tormentas y granizo, especialmente en zonas montañosas del centro, este y norte de la península. También podría haber algún chubasco en la meseta norte.

Las temperaturas apenas variarán o si acaso podrán subir ligeramente en la península; se podrán superar 32° en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

En Canarias es posible que superen los 32-34° en las islas orientales y continuará la calima.

Serán jornadas muy similares a las del sábado. Apenas variarán las temperaturas en la península y Baleares, aunque subirán en el Cantábrico.

"El ambiente en general será muy cálido para la época del año de forma prácticamente generalizada", ha asegurado el portavoz de la Aemet.

Las máximas podrán ser entre 5 y 10° superiores a las habituales para estas fechas en todo el territorio, salvo en zonas costeras.

En zonas de la mitad norte peninsular y de Canarias las temperaturas podrán ser incluso más de 10° superiores a lo habitual para esta época; "serán más propias del mes de junio", según Rubén del Campo.

Sin embargo, bajarán en Canarias el lunes "de forma clara" para irse normalizando aunque todavía en las islas de Lanzarote y Fuerteventura serán altas.

"A partir del martes aumenta bastante la incertidumbre en el pronóstico", según Rubén del Campo.

Parece que en Canarias seguirá refrescando aunque en la península no está del todo clara todavía la tendencia térmica.

El martes podrían repuntar las temperaturas en la mitad sur; se superarán incluso los 34 grados, según los pronósticos iniciales.

También podrían continuar los chubascos tormentosos en la mitad norte.

A partir de esta fecha aumenta la incertidumbre en las previsiones. Algunos escenarios apuntan a que continuará el calor; otros por el contrario, prevén un descenso térmico con temperaturas algo más normales para la época.

De momento, lo que parece "bastante claro" es que el fin de semana y el comienzo de la próxima semana "tendremos un adelanto del verano en pleno mes de abril", concluye el portavoz de la Aemet. EFE

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