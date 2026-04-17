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El altercado en el acto de Vox en Granada se saldó con un detenido por golpear a un agente

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Granada, 17 abr (EFE).- El acto de Vox celebrado este jueves en Granada con la presencia del líder de la formación, Santiago Abascal, que fue interrumpido al inicio por un grupo de manifestantes 'antifascistas', se saldó con un detenido por atentado a agente de la autoridad.

Según han informado hoy a EFE fuentes policiales, el arrestado golpeó con una bandera en la cabeza a uno de los agentes del dispositivo policial de seguridad desplegado desde horas antes del inicio del acto en las inmediaciones de la céntrica Plaza de las Pasiegas, donde se celebró, para evitar incidentes.

Además del detenido -se desconoce si era uno de los seguidores de Vox o de los contramanifestantes dado que en ambos bandos se exhibieron banderas de distinto signo-, la Policía ha propuesto varias sanciones administrativas porque la concentración contra el acto de Vox no estaba autorizada.

También ha habido varios identificados en el marco de este incidente ocurrido al inicio del acto electoral celebrado por Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, denunció un "delito electoral" por tener que retrasarlo después de haber instado a los asistentes a expulsar a un grupo de manifestantes que proferían gritos antifascistas, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir para despejar la zona.

A este asunto se ha referido este viernes en un comunicado Adelante Andalucía, que ha reclamado medidas "contra los guardaespaldas de Santiago Abascal" tras los hechos ocurridos en Granada, donde, según han denunciado, "agredieron con porras extensibles a manifestantes que protestaban pacíficamente".

La formación andalucista también ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla por permitir, a su juicio, que estos individuos "se saltaran el cordón policial y actuaran con total impunidad sin ser detenidos". EFE

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