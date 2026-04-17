Sumar, Podemos e IU tildan de "racista" e "infame" el acuerdo de Gobierno en Extremadura

Madrid/Mérida, 17 abr (EFE).- Sumar, Podemos e IU han tildado este viernes de "racista" e "infame" el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

En un mensaje en sus redes sociales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el pacto entre ambas formaciones es "racista" y ha advertido de que el punto sobre la acogida a los menores no acompañados es "papel mojado".

El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas, una de ellas la que compromete al Ejecutivo extremeño a promover acuerdos con los países de origen de los menores no acompañados para facilitar las repatriaciones y retornos efectivos de estos con sus padres.

Rego ha subrayado que la ley de acogida se va a seguir cumpliendo en todas las comunidades y quien piense en incumplirla "ya sabe cuáles son las consecuencias."

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura (donde están Podemos e IU), Irene de Miguel, ha tachado de "infame" el acuerdo y ha alertado de que muchas de las medidas contempladas son "imposibles" de acometer por carecer de un marco competencial.

Ha asegurado que el acuerdo "traerá más dolor a las personas más vulnerables" después de conocerse que la Consejería de Servicios Sociales y Familia recaerá en Vox, partido que, a su juicio, "ha venido para enfangar las instituciones" con su ideología de ultraderecha. EFE

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