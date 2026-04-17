Espana agencias

Sumar, Podemos e IU tildan de "racista" e "infame" el acuerdo de Gobierno en Extremadura

Guardar

Madrid/Mérida, 17 abr (EFE).- Sumar, Podemos e IU han tildado este viernes de "racista" e "infame" el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

En un mensaje en sus redes sociales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el pacto entre ambas formaciones es "racista" y ha advertido de que el punto sobre la acogida a los menores no acompañados es "papel mojado".

El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas, una de ellas la que compromete al Ejecutivo extremeño a promover acuerdos con los países de origen de los menores no acompañados para facilitar las repatriaciones y retornos efectivos de estos con sus padres.

Rego ha subrayado que la ley de acogida se va a seguir cumpliendo en todas las comunidades y quien piense en incumplirla "ya sabe cuáles son las consecuencias."

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura (donde están Podemos e IU), Irene de Miguel, ha tachado de "infame" el acuerdo y ha alertado de que muchas de las medidas contempladas son "imposibles" de acometer por carecer de un marco competencial.

Ha asegurado que el acuerdo "traerá más dolor a las personas más vulnerables" después de conocerse que la Consejería de Servicios Sociales y Familia recaerá en Vox, partido que, a su juicio, "ha venido para enfangar las instituciones" con su ideología de ultraderecha. EFE

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

Calor de verano en pleno abril: este fin de semana dejará temperaturas de hasta 32 grados

Infobae

El altercado en el acto de Vox en Granada se saldó con un detenido por golpear a un agente

Infobae

Lola Índigo lanza un sencillo con guiños lorquianos grabado en la casa natal del poeta

Infobae

El Refugio pide tres años de prisión para 'el vampiro de Humanes' por presunto maltrato animal e intrusismo profesional

El Refugio pide tres años de prisión para 'el vampiro de Humanes' por presunto maltrato animal e intrusismo profesional

La compra del UE Cornellà por Messi abre "nuevas oportunidades", según el ayuntamiento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

La lucha para conseguir que la Policía Nacional tenga un registro horario y no se pierdan las horas extra: “El Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto”

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

ECONOMÍA

Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

La renta mediana de los hogares sube hasta los 36.100 euros y los mayores avances llegan desde los salarios más bajos

La pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas puede “enfriar” la demanda de vivienda

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida