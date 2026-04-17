El Hospital Sant Pau cumple 625 años: el centro sanitario más antiguo de España que trató a Gaudí y sigue activo

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. (Canaan/Wikipedia)

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau celebra su 625 aniversario, consolidándose como el centro sanitario más antiguo de España todavía en activo. Fundado en 1401 en Barcelona, a raíz de la unión de seis hospitales medievales promovida por la Catedral y el Consell de Cent, Sant Pau ha mantenido una actividad ininterrumpida desde la Edad Media, situándose como referente en asistencia, docencia e investigación médica.

Entre sus episodios históricos, fue el lugar donde atendieron a Antoni Gaudí tras ser atropellado por un tranvía, y el lugar donde falleció el artista, pues no sobrevivió a ese accidente. De hecho, fue uno de los últimos pacientes del edificio histórico, ya que poco después comenzó a funcionar el nuevo.

“No hay otro hospital de la época medieval que siga activo en España”, ha afirmado Adrià Comella, director del hospital, al Periódico de Catalunya. “Sant Pau ha evolucionado en paralelo a la historia de Barcelona y la medicina”, y ha situado sus áreas de excelencia en las neurociencias, la cardiología, la hematología y las cirugías complejas.

La fundación del Hospital de la Santa Creu en 1401 marcó un punto de inflexión en la atención sanitaria de Barcelona, estableciendo un gran centro asistencial cuyo inicio contó con la presencia del rey Martín el Humano y el respaldo pontificio mediante bula del papa Benedicto XIII. Durante más de 500 años, la sede original en el Raval constituyó el principal complejo hospitalario de Barcelona, preservando funciones asistenciales y docentes. Las primeras referencias documentadas de su archivo datan de 1596, y gracias a este fondo, conservado entre la Biblioteca de Catalunya y el propio hospital, se han podido reconstruir etapas clave de la historia sanitaria y social de la ciudad, como la atención a heridos en guerras y bombardeos.

El cirujano pediátrico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Daniel Cabezalí, ha explicado que ha reconstruido con éxito mediante cirugía robótica la vejiga de Álex, un niño de 7 años que presentaba una malformación congénita del aparato urinario desde su nacimiento. La intervención ha sido realizada por la sección de Urología Infantil del servicio de Cirugía Pediátrica y supone la primera vez que este hospital utiliza el sistema robótico Da Vinci para corregir un caso de extrofia vesical en un paciente pediátrico de tan corta edad. También declaracioens de la madre del paciente, Mónica Sánchez. (Fuente: Hospital 12 de Octubre)

Eventos por el aniversario

El aniversario ha dado lugar a un extenso programa de actividades que ocupa todo el año y se prolongará hasta la primavera de 2027. Entre ellas figuran conferencias, exposiciones, conciertos, jornadas gratuitas de puertas abiertas, rutas históricas por los espacios principales de la institución y reuniones familiares. La jornada inaugural, celebrada el 15 de marzo en el Recinto Modernista, reunió a personal del hospital, pacientes y ciudadanía, con iniciativas como actuaciones musicales, juegos interactivos y una exposición permanente sobre la historia del hospital.

Las actividades no se limitan al recinto hospitalario, ya que la Biblioteca de Catalunya –antigua sede del hospital gótico en el Raval– acogerá una exposición sobre los hitos asistenciales más destacados, mostrando materiales originales del archivo histórico. Simultáneamente, se organizarán ciclos de conferencias enfocados en episodios clave de la historia asistencial y arquitectónica de la institución.

Paralelamente a los actos conmemorativos, el Antic Hospital afronta un ambicioso plan de remodelación que contempla la apertura de nuevos accesos para peatones hacia la plaza de la Gardunya y los jardines Rubió i Lluch. La inversión prevista en estas obras es de 75 millones de euros, con finalización prevista en 2033. El proyecto incluye la reubicación de instituciones como la Biblioteca de Catalunya y la modernización de equipamientos culturales, orientada a adaptar el complejo a las necesidades ciudadanas y valorar su papel patrimonial.