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El Refugio pide tres años de prisión para 'el vampiro de Humanes' por presunto maltrato animal e intrusismo profesional

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La protectora El Refugio solicita tres años y seis meses de cárcel para el conocido 'el vampiro de Humanes' por un delito continuado de maltrato animal y un delito de intrusismo profesional, así como la inhabilitación de cuatro años para cualquier actividad relacionada con animales.

La solicitud se enmarca en la fase intermedia del procedimiento que investiga un juzgado de Fuenlabrada contra Luis Miguel Viñals, a quien se acusa de torturar a animales que tenía a su cargo para, posteriormente, comercializar con su sangre.

Además, el investigado habría desarrollado actividades relacionadas con el cuidado y tratamiento de animales sin contar con la titulación ni la habilitación legal necesarias, al tiempo que habría sometido a varios animales a condiciones incompatibles con su bienestar.

En esta causa finalmente hay nueve acusados más, como colaboradores necesarios con 'el vampiro de Humanes'. El Refugio pide para ellos 18 meses de prisión, e inhabilitación de 4 años para cualquier actividad relacionada con animales.

EXTRACCIÓN DE SANGRE

El acusado Luis Miguel Viñals, administrador único de la entidad Centro de Transfusiones Veterinario, S.L., desarrollaba una actividad consistente en la extracción, tratamiento y comercialización de sangre animal, careciendo de la preceptiva titulación veterinaria, licencias administrativas y autorización como núcleo zoológico, actuando en la más absoluta clandestinidad.

Para la práctica de dicha actividad, iniciada el 16 de septiembre de 2013, el acusado utilizó primero las instalaciones de la protectora de animales Las Nieves y, desde 2020, una finca sita en el Camino de la Senda de la Cruz nº 24 de Humanes (Madrid).

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