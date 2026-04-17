Lola Índigo lanza un sencillo con guiños lorquianos grabado en la casa natal del poeta

Granada, 17 abr (EFE).- La Casa-Museo de Federico García Lorca en Valderrubio (Granada) ambienta el nuevo sencillo de la artista Lola Índigo, un trabajo en el que suma la colaboración de Lia Kali, Queralt Lahoz y Salma y que presenta diferentes referencias al dramaturgo y, especialmente, a 'La casa de Bernarda Alba'.

La cantante y bailarina de Huétor Tájar (Granada) ha estrenado este viernes 'Tus iniciales', un nuevo sencillo rodado en la que fue casa de la familia García Lorca con la producción de Santa Mónica Films y la participación especial de la actriz Mina El Hammani.

La artista granadina ha escogido grabar entre estas paredes en las que los García Lorca pasaron gran parte de su vida, principalmente los veranos, y que inspiraron profundamente las obras del poeta y dramaturgo.

El nuevo tema de Lola Índigo ofrece guiños y referencias a obras como 'La Casa de Bernarda Alba' (1936), basada precisamente en una familia y vivienda real ubicada en Valderrubio, como el vestido verde de Mina (Adela) o la escena bordando el ajuar.

El videoclip representa también la "Granada de amargura" y proyecta una sombra y una silueta con sombrero como referencia a Pepe el Romano.

Este trabajo, dirigido por Nico Bonet y Raúl Béjar, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valderrubio, que durante el pasado fin de semana cedió las instalaciones de la Casa-Museo Federico García Lorca para realizar la grabación. EFE

mro/fs/jdm