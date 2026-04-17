Garriga (Vox) agradece a Guardiola (PP) el acuerdo en Extremadura y destaca la "prioridad nacional"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha agradecido este viernes a la presidenta de Extremadura en funciones y líder del PP en la región, María Guardiola, el acuerdo de gobierno alcanzado, del cual ha destacado que "por primera vez en la historia política de España pone la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda".

"Es un hito muy importante que Vox quiere poner en valor y que va a ser un eje estratégico, no solo en este Gobierno, sino en los futuros", ha subrayado Garriga, que también ha insistido en que Vox aspira a más y así lo hará valer en otros lugares como Aragón en que su formación consiguió más apoyo electoral que en Extremadura.

Asimismo, ha celebrado el acuerdo alcanzado con el PP extremeño y ha afirmado que "es un punto de partida en la línea correcta para cambiar el rumbo" y ha destacado también las políticas que asumirá su formación en materia de familia y natalidad de manera, ha dicho, transversal.

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