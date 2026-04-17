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PP y Vox perfilan en Aragón un pacto de gobierno "sólido" y posponen el reparto de cargos

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Zaragoza, 17 abr (EFE).- Partido Popular y Vox en Aragón siguen negociando para rubricar un acuerdo de gobierno que se traduzca en un proyecto "sólido" y que dé "certidumbre y capacidad de gestión" y, aunque está ya perfilado, han pospuesto la negociación sobre lo relativo al reparto de cargos.

Antes de participar en el acto institucional del Día de Aragón en Huesca, la vicepresidenta en funciones del Gobierno autonómico y miembro del equipo negociador, Mar Vaquero, ha mostrado su confianza en que "en los próximos días" se pueda concretar ese acuerdo, que tiene como límite el 3 de mayo, fecha antes de la que habría que celebrar el pleno de investidura de Jorge Azcón.

Después de que este jueves se hiciera público el acuerdo al que han llegado PP y Vox en Extremadura para investir a la popular María Guardiola, la vicepresidenta en funciones de Aragón ha asegurado que la clave del pacto en la comunidad va a ser "claramente aragonesa".

"Somos dos regiones distintas, en momentos distintos, con nuestras singularidades y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es avanzar cada día. Se trata de profundizar en todos y cada uno de los puntos", ha insistido Vaquero, para quien, "sin duda alguna, las negociaciones de Extremadura refuerzan la posibilidad de llegar a un acuerdo" en Aragón.

Un acuerdo, ha recordado, que tiene que ir acompañado también de un compromiso para aprobar los presupuestos regionales.

Vaquero ha apuntado que durante las negociaciones de estos días se ha priorizado "el fondo, las cuestiones conceptuales" y cuando todo eso esté cerrado, PP y Vox empezarán a hablar del reparto de cargos de consejerías y de la estructura de gobierno.

Ha rehusado, no obstante, confirmar si estas negociaciones se van a escenificar en una nueva reunión presencial, teniendo en cuenta además que el próximo jueves, 23 de abril, es el Día de Aragón y, por lo tanto, se celebra el acto institucional conjunto del Gobierno y el Parlamento.

"En Aragón lo que queremos es pensar, sobre todo, en los aragoneses, por encima de todo, y en que dos formaciones políticas sean capaces de dejar de lado aquello que más les separa para poner en común aquello que más les une", ha recalcado Vaquero.

Fuentes de Vox en la comunidad, por su parte, asumen que después del pacto extremeño Aragón será el siguiente, después de una semana en la que se han intensificado las negociaciones, telemáticamente sobre todo, han confirmado. EFE

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