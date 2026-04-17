El TC estudiará si se puede dejar de pagar pensión compensatoria al vivir con otra pareja

Madrid, 17 abr (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará si el hecho de vivir con una nueva pareja es causa de extinción de una pensión compensatoria.

El caso trata de una pareja que contrajo matrimonio en 1977. Tuvieron dos hijos. En junio de 2021 acordaron su divorcio y firmaron un convenio regulador en el que pactaron una pensión compensatoria a favor de la esposa en atención a su "dedicación a la familia durante el matrimonio".

Sin embargo, en diciembre de 2024, el marido interpuso una demanda de modificación de medidas contra la esposa, interesando la extinción de la pensión pactada, porque ella convivía con una nueva pareja, que es una causa de extinción según el Código Civil.

En relación a ello, el tribunal ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Plaza número 1 de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Jerez de la Frontera (Cádiz) sobre el artículo 101 del Código Civil.

Dicho precepto dispone que el derecho a la pensión compensatoria del art. 97 del Código Civil "se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona".

La duda de constitucionalidad plantea la posible contradicción de dicho inciso con el principio del libre desarrollo de la personalidad y con la prohibición de discriminación por razón de sexo, recogidos en la Constitución. EFE