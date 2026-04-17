Bolaños cree que la instrucción de Peinado sobre Begoña Gómez es "anormal" y "excepcional"

Madrid, 17 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de "anormal" y "excepcional" porque -ha señalado- "no es normal que se revoquen tantas resoluciones".

En un entrevista en La Sexta, Bolaños ha recordado que a lo largo de toda la instrucción del juez Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez hay 14 resoluciones "si no más" que las ha tumbado la Audiencia Provincial, que le ha revocado total o parcialmente, y ha recordado que el Supremo también anuló y tumbó por completo la exposición motivada.

"Es evidente que estamos ante una instrucción que es anormal. Y es anormal porque es excepcional que se revoquen tantas resoluciones por parte de un tribunal superior, que lo revoque el Supremo, que haya una investigación del Consejo General del Poder Judicial", ha dicho.

En la misma línea, ha argumentado que "no es normal que el Tribunal Supremo te tumbe una exposición motivada diciéndote que es que no hay nada de nada, que no hay ni un indicio mínimamente verosímil".

"Estos son argumentos jurídicos que, por supuesto que yo, como ministro de Justicia, puedo utilizar", ha dicho.

No obstante, Bolaños ha evitado opinar sobre si el juez ha prevaricado. "A mí esa calificación jurídica no me corresponde. Eso le corresponde a un tribunal".

"Yo le doy mi opinión jurídica sobre la instrucción y me parece una instrucción muy, muy, muy, muy discutible, pero no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid, lo dice el Tribunal Supremo... pues dejemos que la Justicia haga su trabajo", ha subrayado.

Ha insistido en que la inmensa mayoría de la judicatura de este país son jueces que hacen su trabajo con profesionalidad y rigor y hay también resoluciones que son "incomprensibles" y esas resoluciones -ha explicado- el propio sistema de garantías las va revocando.

"Yo no lanzo una sombra de sospecha generalizada, tenemos un gran nivel en la judicatura de nuestro país", ha afirmado en referencia a las críticas que ha recibido. EFE