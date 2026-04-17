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Galicia espera que Plan Estatal de Vivienda sume sus alegaciones y dice que "ya era hora"

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Mesía (A Coruña), 17 abr (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado este viernes que espera que el Plan Estatal de Vivienda incorpore las alegaciones planteadas por el Gobierno gallego y ha dicho que "ya era hora" de aprobarlo.

En un acto en Mesía (A Coruña), Rueda ha respondido a los medios sobre el anuncio del Gobierno de que el Plan Estatal de Vivienda irá al próximo Consejo de Ministros.

"Ya era hora", ha opinado el titular de la Xunta, que dice que no sabe "cuántas veces anunciaron ya que se iba a aprobar" y luego hubo "sucesivos aplazamientos".

Da la bienvenida al Plan porque "es muy necesario hacer vivienda y hacerla cuanto antes", pues la Xunta tiene todas las ayudas en marcha desde hace un mes.

"Veremos si se recogieron las alegaciones de la Xunta de Galicia. Deberían, porque creo que estamos demostrando eficacia. La gente quiere que se construya más vivienda", ha añadido.

El objetivo es que "la gente en Galicia pueda tener cuantas más viviendas, mejor" y espera que en el Gobierno "empiecen cuanto antes" a trabajar en este ámbito. EFE

(foto)

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