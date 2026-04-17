Fils presume de progreso: "Juego mejor que el año pasado"

Barcelona, 17 abr (EFE).- El francés Arthur Fils, 30 de la clasificación de la ATP, presumió este viernes, tras clasificarse para su segunda semifinal seguida en el Trofeo Conde de Godó, de la evolución de su juego esta temporada y dijo que atraviesa un mejor momento que el año pasado, cuando cayó en la penúltima ronda ante Carlos Alcaraz.

"Siento que ahora juego mejor que el año pasado. Puede que no sea tan espectacular, que no haya golpes tan vistosos, pero soy más consistente, más sólido y, sobre todo, estoy más centrado. He mejorado el saque, entiendo mejor el juego y eso me hace sentirme en un momento más completo", apuntó el galo en la sala de prensa del Real Club Tenis de Barcelona-1899.

Fils se mostró "contento" con su rendimiento tras imponerse al italiano Lorenzo Musetti, noveno del mundo, por 6-3 y 6-4 en una hora y cuarto de partido. "He estado bien en el saque, la derecha e incluso el revés", resumió.

"Hemos tenido grandes batallas antes. Hoy ha sido un día complicado para él, a cualquiera le puede pasar. Es un gran campeón y ha hecho lo que ha podido con la energía que tenía", opinó sobre su rival, quien afina su puesta a punto tras superar una lesión en el aductor derecho.

No obstante, Fils, que llegó a ser decimocuarto del circuito antes de verse frenado por una fractura por estrés en la espalda sufrida en Roland Garros 2025, que lo mantuvo cerca de ocho meses fuera de competición, no se pone límites y toma su victoria ante el segundo cabeza de serie del ATP 500 barcelonés como un paso más en su crecimiento.

"No me pongo límites. Voy a tomar esta victoria como un punto de partida para seguir creciendo y comprobar hasta dónde puedo llegar", concluyó el tenista francés. EFE

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