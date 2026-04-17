El subcampeonato en juego en la última prueba del Mundial de X-Trial de Tarragona

Tarragona, 17 abr (EFE).- Tarragona acoge este sábado la última prueba del campeonato del mundo de X-Trial, con el título ya decidido en favor del español Toni Bou, pero con la lucha abierta por el subcampeonato entre el gallego Gabriel Marcelli y el vasco Jaime Busto, separados por sólo diez puntos.

El piloto del Repsol Honda HRC Toni Bou, que ha ganado siete de las ocho pruebas disputadas en la competición y se alzó con el título en marzo -el 39º de su carrera-, parte como favorito para imponerse en esta prueba, que se disputará por primera vez en la CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona.

“Evidentemente, el enfoque de esta carrera es diferente al no estar en juego el campeonato, pero el objetivo sigue siendo el mismo: salir a por la victoria y ofrecer un gran espectáculo al público. Estoy muy orgulloso de la temporada que hemos hecho”, ha afirmado Bou.

El piloto de Piera (Barcelona) ha asegurado que, después de empezar con molestias en el hombro, "era difícil imaginar estos resultados".

"Cerrar el año cerca de casa es la mejor manera de hacerlo. Aunque ya estamos centrados en la temporada al aire libre, queremos despedir el X-Trial con una gran actuación", ha dicho.

Por su parte, Marcelli, que tratará de defender su segundo puesto en el campeonato, ha comentado que afronta esta cita con "mucha motivación" y con "la idea de salir a luchar por la victoria sin perder de vista el subcampeonato".

"Llego a Tarragona muy satisfecho con el transcurso de la temporada. He sido constante y he logrado resultados muy sólidos, aunque me falta la victoria, que es el gran objetivo de este fin de semana para cerrar el año por todo lo alto", ha asegurado el gallego.

"Creo que he dado un paso adelante importante, más allá de un par de pruebas complicadas, y el balance es muy positivo", ha dicho Marcelli.

La prueba de Tarragona contará con la participación de ocho pilotos: Toni Bou, Gabriel Marcelli, Jaume Busto, Marco Mempör, Arnau Farré, Francesco Titli, Harry Hemingway y Matteo Grattarola. EFE

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