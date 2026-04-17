Espana agencias

Continúa, por segundo día, la inspección de un chalé en el caso de Esther López

Guardar

Traspinedo (Valladolid), 17 abr (EFE).- El registro del chalé de la familia de Óscar S.M., el único investigado por el crimen de Esther López, hallada muerta en febrero de 2022, se ha reanudado este viernes por segundo día consecutivo en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla de acceso a un sótano en un dormitorio.

El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) e investigadores de la UCO de la Guardia Civil han comenzado en torno a las 09:20 horas esta segunda jornada de investigación en la vivienda, que ayer se prolongó por más de doce horas, y que no se descarta que pueda alargarse durante más días.

A diferencia de ayer, la jornada se ha iniciado con la presencia de las abogadas de Óscar S.M, pero sin la asistencia del investigado.

El juzgado que investiga la muerte de Esther López, hallada sin vida en una cuneta del municipio de Traspinedo el 5 de febrero de 2022, acordó la entrada y registro en un chalé que fue de la familia del único investigado en la causa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid accede así a la solicitud de la Guardia Civil que decidió inspeccionar ese espacio en cuanto que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado comunicara al juzgado la existencia de ese habitáculo.

La magistrada encargada de la instrucción autorizó a la Guardia Civil a realizar una inspección ocular que, además del habitáculo en cuestión, "se extenderá a las comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos, suelos, etc".

También abarca la recogida y transporte en cualquier superficie o soporte para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos, y proceder a la captación o grabación de imágenes durante la actuación policial.

La instructora consideró que concurren los requisitos suficientes para acordar la medida, con el fin de "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación, que en su caso pudiere arrojar luz sobre los hechos, a la vista del nuevo elemento desconocido con anterioridad y encontrado en la vivienda que fue de los padres del principal imputado en la causa".

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro. EFE

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

El circo celebra su Día Mundial como herramienta educativa y compartida entre generaciones

Infobae

Investigan un nuevo tiroteo en Málaga sin heridos, el tercero en menos de una semana

Infobae

Más de 3.500 kilos de droga incautados y 17 detenidos en una operación policial en Sevilla

Infobae

Elvira Mínguez: El ser humano intenta narrarse y la memoria está ahí para poder hacerlo

Infobae

La Real y los árbitros van con Macron

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

La lucha para conseguir que la Policía Nacional tenga un registro horario y no se pierdan las horas extra: “El Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto”

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

ECONOMÍA

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

La renta mediana de los hogares sube hasta los 36.100 euros y los mayores avances llegan desde los salarios más bajos

La pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas puede “enfriar” la demanda de vivienda

Qué implica la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprobará el Consejo de Ministros: más dinero, más protección y el reto de cerrar la brecha con Europa

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida