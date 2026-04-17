Casper Ruud ultima su preparación para el Mutua Madrid Open en la Rafa Nadal Academy

Palma, 17 abr (EFE).- El tenista noruego Casper Ruud aprovecha los días previos a la celebración del Mutua Madrid Open para afinar la preparación de su defensa del título en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy.

El deportista de 27 años, que llegará a Madrid fuera del top diez del ranking ATP, afrontará a partir de la próxima semana una de las citas más importantes de su temporada, puesto que deberá defender los 1.000 puntos que le otorgó proclamarse campeón en 2025 y que, en caso de caer en las primeras rondas, podría suponerle una caída importante en la clasificación.

Cabe destacar que el noruego tuvo que retirarse en el último Masters 1000 de Montecarlo por una lesión en el partido de octavos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, la cual también le hizo bajarse del cuadro del Conde de Godó a última hora.

Antes de su primer entrenamiento en las instalaciones mallorquinas, Ruud y Rafa Nadal mantuvieron un encuentro cercano en el que pudieron intercambiar impresiones sobre la preparación para la gira de tierra batida, en un ambiente distendido.

En su día a día en Mallorca, Ruud continúa trabajando bajo la supervisión de su padre, Christian Ruud, y del técnico Pedro Clar, afinando un juego basado en la solidez desde el fondo de pista y una gran consistencia competitiva. EFE

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