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Un incendio en un bloque de alquiler social de Zizur Mayor (Navarra) afecta a 14 familias

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Pamplona, 1 jun (EFE).- Un incendio declarado este lunes en un bloque de viviendas de alquiler social de Zizur Mayor (Navarra) ha obligado a desalojar a las 14 familias residentes en el inmueble, que no podrán regresar a sus casas y deberán ser realojadas temporalmente mientras se evalúan los daños ocasionados por el fuego.

El incendio se ha originado a las 14:56 horas en el número 46 de la avenida Belascoain, en un edificio de cuatro alturas construido por el Gobierno de Navarra y entregado en 2021 como promoción de vivienda social en alquiler.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Cordovilla y Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico en prevención, además de agentes de Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil.

Según ha informado SOS Navarra, el fuego ha quedado controlado a las 15:51 horas, aunque los bomberos han continuado posteriormente realizando labores de ventilación.

El incendio se ha originado, previsiblemente, en la cocina de una vivienda situada en el segundo piso, donde se han concentrado los daños más graves. “El segundo A ha quedado totalmente calcinado”, ha explicado a EFE el alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán.

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Aunque el fuego únicamente ha destruido la vivienda donde se había originado, el humo se ha extendido por todo el edificio y ha provocado daños importantes en las zonas comunes, especialmente en la caja de escaleras y rellanos situados entre la segunda y tercera planta.

En el momento en que ha comenzado el incendio no se encontraban en la vivienda las personas residentes, y el suceso no ha provocado heridos ni ha requerido traslados sanitarios.

El Ayuntamiento ha iniciado ya contactos con Nasuvinsa, empresa pública propietaria de las viviendas, para coordinar el alojamiento temporal de las familias afectadas.

Por el momento no existe una previsión sobre cuánto tiempo permanecerá desalojado el edificio, ya que técnicos y bomberos continúan evaluando las condiciones de seguridad del inmueble.

Mientras tanto, sí se ha permitido a residentes acceder puntualmente a sus viviendas para recoger documentación, ropa y otras pertenencias esenciales.EFE

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EFE

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