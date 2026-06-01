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El IBEX cede un 0,97 % después de que Irán anunciara suspensión de negociaciones con EEUU

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Madrid, 1 jun (EFE).- La Bolsa española ha caído este lunes un 0,97 % y ha perdido la cota de los 18.200 puntos, después de que Irán anunciara la suspensión del diálogo con Estados Unidos tras los últimos ataques de Israel en el Líbano, un giro que ha provocado un repunte superior al 5 % en el precio del brent.

El IBEX 35, el selectivo bursátil español, ha cerrado la primera sesión del mes en los 18.184,9 puntos después de ceder 178, ese 0,97 % de retroceso. Pese a ello, en lo que va de año, el índice se revaloriza un 5,07 %.

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La noticia de la jornada ha sido el anuncio de Irán, que ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano y, según afirma la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha avisado de que "no habrá diálogo" hasta que no haya un fin de las hostilidades.

"Aunque el escenario central sigue apuntando hacia algún tipo de acuerdo en los próximos meses, la situación continúa siendo extremadamente frágil. La evolución de los precios de la energía seguirá siendo uno de los factores más importantes para determinar las perspectivas de inflación y, en consecuencia, las futuras decisiones de los bancos centrales", señala el analista de XTB Manuel Pinto.

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La cotización de las empresas españolas, sobre las que los inversores habían mostrado una gran calma tras los buenos resultados cosechados en mayo a pesar de la guerra en Oriente Medio, ha comenzado a caer con fuerza pasadas las 15:30 hora local (13.30 GMT), al perder la cota de los 18.200 puntos.

En el plano empresarial, tan solo cinco de las 35 compañías del selectivo han cerrado las negociaciones con ganancias.

Repsol, que ha liderado las subidas, ha sumado el 2,68 %, seguida de Amadeus (1,75 %), Telefónica (1,22 %), ArcelorMittal (1,11 %) y Naturgy (0,63 %).

En el lado opuesto de la tabla, el farolillo rojo de la sesión ha sido Ferrovial (-3,61 %), seguida de Aena (-3,05 %) y Cellnex (-2,57 %).EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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