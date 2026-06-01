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Hacienda urge a las comunidades a acodar una nueva financiación que entre en vigor en 2027

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Madrid, 1 jun (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha remitido este lunes cartas a las comunidades para concertar reuniones bilaterales de manera "inmediata" que saquen adelante un modelo de financiación autonómica, que el Gobierno quiere que entre en vigor el 1 de enero de 2027 y que permitiría aumentar los recursos de los territorios en 20.975 millones de euros.

Indica Hacienda en un comunicado que el ministro Arcadi España mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras estas reuniones.

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Sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.

Así, Hacienda mantiene el compromiso adquirido en el último CPFF para una reforma del sistema cuya aprobación permitiría dotar de 20.975 millones de euros más a las autonomías, mientras que "los recursos totales homogéneos" que este modelo distribuiría en 2027 se estiman en 224.507 millones.

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"Para entender la magnitud de esta cifra, basta señalar que, en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las Comunidades recibieron 152.484 millones del sistema de financiación", destaca Hacienda.

Aclara que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener las reuniones bilaterales, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las comunidades.

El nuevo modelo incorporaría "nuevos criterios de reparto" y "mejoras metodológicas" con principio que el Gobierno considera "prioritarios" como una nueva propuesta de población ajustada con nuevas variables, el incremento de la capacidad tributaria para elevar la corresponsabilidad fiscal de los territorios y reforzar el principio de suficiencia.

Hacienda pretende garantizar el 'statu quo' de cada territorio con el fin de que ninguna comunidad reciba menos que con el anterior modelo de financiación.

Asegura, además, que la administración central garantizaría una aportación adicional para una "nivelación vertical" de los territorios que se destinaría a la sanidad, educación y políticas sociales.

Otra de las propuestas del departamento de Arcadi España es que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en sus territorios.EFE

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EFE

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