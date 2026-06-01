Íñigo Pérez, premio Banquillo de Oro de LaLiga para el Comité de Entrenadores de la RFEF

Madrid, 1 jun (EFE).- El hasta ahora entrenador del Rayo Vallecano Íñigo Pérez recibirá el próximo sábado 6 de junio el premio Banquillo de Oro por su labor al frente del equipo madrileño, galardón que otorga el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Pérez, cuyo fichaje por el Villarreal se confirmó en la mañana de este lunes con un contrato de tres temporadas, debutó como primer entrenador en el equipo vallecano en febrero de 2024. En dos temporadas y media, su mayor logro fue llevar al conjunto madrileño a la final de la Liga Conferencia este curso.

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Además, su Rayo Vallecano finalizó en octava posición en LaLiga EA Sports, lo que le ha valido el paso al equipo castellonense, que disputará la Liga de Campeones el próximo año tras terminar la temporada en tercera posición.

En la gala, que tendrá lugar en el hotel Meliá Castilla de Madrid, también serán premiados los mejores entrenadores de las primeras divisiones masculinas y femeninas de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, así como las segundas divisiones masculina y femenina de fútbol, la masculina de fútbol sala y, en fútbol, de cada grupo de Primera Federación y Segunda Federación.

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Además, también recibirán un reconocimiento los técnicos españoles campeones de competiciones europeas: Luis Enrique Martínez, de la Liga de Campeones masculina con el PSG; Pere Romeu, de la Liga de Campeones femenina con el Barcelona; Unai Emery, de la Liga Europa masculina con el Aston Villa; y Álvaro López, de la Liga de Campeones juvenil con el Real Madrid.

La comisión de valoración del Comité de Entrenadores de la RFEF tuvo en cuenta para su decisión "tanto los resultados obtenidos por los técnicos durante la temporada 2025-2026, además de por su comportamiento, respeto y la transmisión de valores", explicó la RFEF en un comunicado. EFE

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