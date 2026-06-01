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Sánchez recibe en La Moncloa al príncipe Alberto de Mónaco

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Madrid, 1 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes en el Palacio de la Moncloa con el príncipe Alberto II de Mónaco en el marco de su viaje a España, acompañado de su esposa Charlène, que visita este país por vez primera como princesa de consorte del Principado monegasco.

Durante su encuentro, ambos han destacado el vínculo que existe entre España y Mónaco cuando se cumple el 150 aniversario de la representación diplomática que la ciudad-estado mantiene en España.

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Según una nota de Moncloa, esta relación se asienta "sobre una historia compartida, valores europeos y el compromiso firme con la cooperación multilateral en ámbitos como la protección de los océanos o la lucha contra el cambio climático".

Antes de acudir a La Moncloa, Alberto II de Mónaco ha sido recibido por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde ambos jefes de Estado han mantenido una reunión a la que ha seguido un almuerzo.

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La agenda de esta visita para la jornada de hoy concluye con un recorrido de los reyes y los príncipes de Mónaco a las exposiciones conmemorativas del aniversario diplomático ubicada en el Real Jardín Botánico, unas muestras disponibles al público general hasta el 13 de junio y que han sido organizadas por el Foro de los Artistas de Mónaco. EFE

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