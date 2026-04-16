Investigan un nuevo tiroteo en Málaga sin heridos, el segundo en menos de una semana

Málaga, 16 abr (EFE).- La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un nuevo tiroteo en Málaga en el que no constan heridos, el segundo en menos de una semana en el barrio de La Trinidad.

El incidente se ha producido sobre 16:45 horas en la calle Carbonero y han sido varios los vecinos que han alertado a emergencias 112 de que habían escuchado diversas detonaciones, según han informado a EFE un portavoz del centro de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de las investigaciones, y varios testigos han asegurado que habían observado cuatro o cinco personas con armas de fuego, han asegurado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Se trata del segundo tiroteo ocurrido en esa zona en menos de una semana, ya que en la madrugada del 12 de abril en la plaza Bravo, en el barrio de La Trinidad, también se recibieron varios avisos.

En ese primer tiroteo no se produjeron tampoco heridos pero los agentes intervinieron varios casquillos en la correspondiente inspección ocular. EFE