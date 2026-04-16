Bartra: "Es la noche más dura de todos estos años"

Sevilla, 16 abr (EFE).- El central Marc Bartra, uno de los capitanes del Betis, afirmó tras la eliminación de los cuartos de final de la Liga Europa, al perder en la vuelta por 2-4 ante el Braga, tras empezar con un 2-0 a favor, y después del 1-1 de la ida, que "es la noche más dura de todos estos años" en el conjunto verdiblanco.

"Después de la primera parte que hemos hecho, para irnos con un marcador abultado (al descanso), el palo ha sido muy grande. Entiendo la decepción de la gente. Teníamos muchas esperanzas de hacer historia, pero esto es Europa. Me duele mucho. Me da mucha rabia", declaró a Movistar+, con la voz entrecortada y entre lágrimas, el defensa catalán.

Bartra consideró que su equipo tenía que "seguir el plan de la primera parte, pero su gol ha podido" con ello, en referencia al 2-1 marcado por los portugueses a los 38 minutos, y añadió: "nos precipitamos, no ha podido ser".

"Duele mucho. Sabemos lo felices que podemos hacer a nuestra gente. Hoy no se ha podido dar, da rabia porque lo teníamos en nuestra mano", lamentó el capitán del equipo bético. EFE

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