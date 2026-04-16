Iñigo Pérez: "Estamos generando recuerdos muy potentes"

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró feliz por el histórico pase a semifinales de la Liga Conferencia, que les permite seguir "generando recuerdos muy potentes", y dijo que en la fase más crítica del partido con el AEK Atenas su equipo demostró la reacción necesaria para cambiar la dinámica.

El Rayo Vallecano, que ganó 3-0 en la ida, selló con sufrimiento su histórico pase a las semifinales de la Liga Conferencia pese a perder 3-1 con el AEK Atenas, en un duelo en el que el conjunto heleno llegó a igualar la eliminatoria pero que desniveló a los 59 minutos Isi Palazón.

"Uno imagina escenarios de partido y que duda cabe que el temor es algo que el ser humano tiene desde hace siglos. Temes muchas cosas y no las quieres pensar pero tienes que manejar esos momentos. En la fase más critica del partido el equipo ha demostrado una reacción que no sé ni como llamarlo", dijo Iñigo Pérez en declaraciones a Movistar.

Al descanso el Rayo llegó perdiendo 2-0, a un solo gol de que se igualase la eliminatoria, algo que ocurrió nada más comenzar la segunda parte.

"En el descanso quieres hablar de lo que sucede y ves en los ojos de los jugadores que están todavía pensando en lo que ha pasado y lo que puede pasar. Estoy muy impresionado por la reacción que han tenido porque después hemos empezado a jugar muy bien y hemos encontrado el gol, que no es culpa del entrenador, es de ellos", señaló.

Para el técnico navarro hay jugadores a los que le une "una amistad muy fuerte, forjada en momentos de tensión".

"Hay jugadores que son patrimonio de la historia del club. Lo bonito del fútbol, aparte de ganar, es poder avanzar en el tiempo de manera imaginaria y generar recuerdos muy potentes", concluyó. EFE