World Athletics rechaza once solicitudes de cambio de nacionalidad de Turquía

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- El Comité de Revisión de Nacionalidades de World Athletics rechazó este jueves las solicitudes de once atletas que buscaban cambiar su nacionalidad para competir con Turquía al considerar que formaban parte de "una estrategia de reclutamiento coordinada" con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según World Athletics, las solicitudes formaban parte de una "estrategia de reclutamiento coordinada, liderada por el gobierno de Turquía a través de un club gubernamental de su propiedad y financiado íntegramente por este, para atraer atletas extranjeros mediante contratos lucrativos, con el objetivo de facilitar los cambios de nacionalidad y permitir que dichos atletas representaran a Turquía en futuras competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".

Dadas las características comunes de las solicitudes, el panel las evaluó en conjunto y determinó que dicho enfoque es "incompatible con los principios fundamentales del reglamento".

"Estos principios están diseñados para salvaguardar la credibilidad de la competición internacional, incentivar a las Federaciones Miembro a invertir en el desarrollo del talento nacional y mantener la confianza de los atletas en que los equipos nacionales no se conforman principalmente mediante reclutamiento externo", informó World Athletics.

Como consecuencia de estas decisiones, los atletas no pueden representar a Turquía en competiciones nacionales ni en otros eventos internacionales relevantes. No obstante, el comité señaló que esto "no les impide participar en pruebas de un día o carreras en ruta, ya sea a título individual o a nivel de club, ni residir y entrenar en Turquía".

El reglamento de World Athletics sobre el cambio de federación rige las condiciones bajo las cuales un atleta puede representar a una federación miembro en competiciones internacionales. Si bien la ciudadanía es un requisito previo, se aplican criterios adicionales para garantizar una conexión genuina entre el atleta y el país que representa, así como para proteger la integridad, la credibilidad y el desarrollo del deporte a nivel mundial.

Los atletas rechazados para poder competir con Turquía son los kenianos Brian Kibor, Catherine Relin, Brigid Kosgei, Ronald Kwemoi y Nelvin Jepkemboi; los jamaicanos Rajindra Campbell, Jaydon Hibbert, Wayne Pinnock y Rojé Stona; la nigeriana Favor Ofili y la rusa Sophia Yakushina. EFE