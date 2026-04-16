El Liceo acompañará al Barça y al Reus en la Final a Ocho tras empatar ante el Oliveirense

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- El Hockey Club Liceo confirmó este jueves su presencia en la Final a Ocho de la Liga de Campeones, donde ya tenían asegurada su presencia el Barça y el Reus Deportiu Brasilia, tras empatar ante el Oliveirense portugués (2-2) en la última jornada de la fase de grupos.

Muy mal se le tenía que dar al cuadro liceísta para sellar su clasificación entre los ocho mejores del continente, más si cabe ya que incluso hasta una derrota por menos de tres goles le bastaba, gracias a su mejor diferencia de goles general (-1 frente al -4 del Oliveirense).

Pese a ello, el equipo dirigido por Juan Copa no lo tuvo sencillo. A falta de apenas ocho segundos para el descanso, Bruno Di Benedetto adelantó al cuadro de Oliveira de Azeméis (1-0), reavivando las esperanzas del conjunto luso.

Los locales buscaron con insistencia un segundo tanto que les metiera de lleno en la pelea, pero fue el Liceo el que golpeó primero en la segunda mitad. Arnau Xaus firmó el empate a quince minutos del final, un tanto que encarrilaba definitivamente la clasificación gallega.

Aun así, el Oliveirense no se rindió y Marc Rouzé devolvió la ventaja a los suyos (2-1), aunque ni siquiera pudo despedirse con victoria: Nil Cervera, a 44 segundos del final, estableció el definitivo 2-2.

El vigente campeón de la Copa del Rey concluye cuarto en el Grupo B, tras una última jornada en la que el Barcelos, actual campeón de Europa, se impuso al Sporting en un duelo con hasta once goles (6-5) para hacerse con la segunda plaza. El conjunto lisboeta finaliza tercero, mientras que el Benfica se aseguró el liderato tras cerrar la fase de grupos invicto con su victoria ante el Bassano (2-4).

Independientemente de su posición, el conjunto gallego estará en la siguiente fase junto al Barça y al Reus Deportiu Brasilia, que este jueves se enfrentaron en el Palau Blaugrana en un duelo sin apenas trascendencia clasificatoria.

El conjunto azulgrana se llevó el triunfo tras remontar el tanto inicial de Joan Salvat a los tres minutos y sobreponerse al empate de Martí Casas (2-2) tras el descanso. Un doblete de Ferran Font terminó por decantar el encuentro (4-2) y permite al Barça finalizar segundo del Grupo A, solo por detrás del Oporto.

El conjunto luso cerró la liguilla con un triunfo ante el Igualada Rigat (5-3), que, ya eliminado, no pudo despedirse con victoria. Por su parte, el Trissino, que goleó al colista Saint-Omer (1-6), finaliza tercero, mientras que el Reus concluye cuarto. EFE

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