Giráldez: "“Hemos estado muy lejos de poder pasar la eliminatoria"

Vigo, 16 abr (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, admitió este jueves que su equipo ha estado “muy lejos” de poder alcanzar las semifinales de la Liga Europa porque han sido “inferiores” al Friburgo en los dos partidos.

“Han sido justos vencedores, tanto del partido como de la eliminatoria. Hemos arrancado bien, con agresividad, pero nos ha faltado finalizar para intimidar más al rival. Ellos han aprovechado un par de interrupciones para ajustarse mejor, vuelven a estar más cómodos en los pares, y en los momentos importantes del partido también han tenido mucho acierto”, comentó.

En rueda de prensa, reconoció que el primer tanto fue “un jarro de agua fría” porque a partir de ahí se puso “mucho más complicado” el pase a las semifinales.

Agradeció el apoyo de los aficionados a la conclusión del partido, “un premio” para sus futbolistas por su trayectoria en la competición continental pese a que en esta ocasión han estado “lejos” del Friburgo.

“Hemos estado muy lejos de poder pasar la eliminatoria, es una realidad. Ellos han sido muy superiores, tiene mucho mérito los dos partidos que han hecho. Ahora tocar levantarse porque esto es un palo, pero el tiempo también dará valor a lo que hemos”, indicó.

Giráldez espera que “la rabia” de esta eliminación aporte “fuerza” a sus futbolistas en este tramo final del curso porque el objetivo es “volver a jugar en Europa la próxima temporada porque es algo mágico para nosotros y muy difícil de conseguir, nuestra historia así nos lo dice”.

Finalmente, desveló que Iago Aspas “no estaba para jugar 90 minutos”, por eso decidió reservarlo para la segunda parte porque entendía que sería “el protagonista” de una hipotética remontada.

“Iago está en un momento de tomar una decisión sobre su futuro. Sabemos que su final está cerca y esta eliminación nos da rabia por él. Yo creo que va a seguir, pero es una sensación mía, no me ha dicho nada. Obviamente no está en su mejor momento físico, él lo sabe, así que creo que dependerá de como termina la temporada”, respondió al ser cuestionado por el futuro del capitán celeste. EFE

dmg/jl