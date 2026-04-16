Espana agencias

Feijóo ratifica sus críticas a regularizar extranjeros "con antecedentes policiales"

Guardar

(Actualiza con más declaraciones de Feijóo)

Madrid, 16 abr (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este jueves sus críticas a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno y ha insistido en que beneficiará a extranjeros "con antecedentes policiales", que no penales.

En declaraciones a medios tras participar en el Foro Wake Up! Spain, organizado por El Español, el líder del PP ha explicado que ayer en los pasillos del Congreso ofreció unas declaraciones, que han despertado una ola de críticas del Gobierno, en las que habló de antecedentes policiales y no penales.

"Si un Gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, no debería formar parte de él una persona y menos la portavoz de ese Gobierno", ha afirmado, en referencia a las críticas de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Feijóo ha reiterado su opinión este jueves, la de que no tiene precedentes la aprobación de una norma por la que "se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales".

En el Congreso, el líder del PP dijo el miércoles a la prensa: "El Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante".

"Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española que tenga antecedentes policiales y que el Gobierno regularice a este ciudadano no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea".

Tras las declaraciones de Feijóo, Saiz dijo que el líder del PP "demuestra o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales" e insistió en que "carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería".

El Consejo de Ministros aprobó el martes el real decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

En sus declaraciones de hoy, Feijóo ha insistido en que es "una regularización indiscriminada", además de "improvisada y disparatada", que provocará un "efecto llamada".

Ha explicado además en que ayer se le preguntó a la ministra en el Congreso cuántas personas maneja el Gobierno que pueden ser susceptibles de regularización y no contestó a la Cámara.

"Nos ha negado el dato y reitero, no se puede regularizar a una persona que tenga antecedentes policiales", ha insistido.

En su discurso público en el foro, Feijóo ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando decisiones que "traicionan los pilares básicos del europeísmo".

La "regularización masiva", ha reiterado, "va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea".

"Algunos aún no entienden por qué señalan a España para hablar de el traidor de Europa", ha apuntado. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Últimas Noticias

Díaz anima a inmigrantes a denunciar el abuso laboral aunque estén en situación irregular

Infobae

La izquierda acusa a Ayuso de usar a su secretario para "buscarle un pisazo"

Infobae

Suspendido el juicio del 'pique' de la M-30 hasta el jueves mientras se busca a un acusado

Infobae

El Gobierno defiende el Reglamento de Costas: "Da estabilidad y seguridad a las empresas"

Infobae

Hasta 25 partidos y coaliciones se presentan a las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

Un militar resulta herido al quedar enganchado su chaleco en un remolque y ser arrastrado por un camión: no es culpa de los superiores porque se bajó “sin autorización”

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

El Congreso afea el oscurantismo de las agendas públicas de los diputados en sus reuniones con lobbies o “grupos de intéres”

ECONOMÍA

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

La construcción se queda con la adjudicación de los fondos europeos y opaca a sectores necesitados como salud, agricultura y ganadería

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern