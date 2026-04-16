Feijóo acusa a Sánchez de "traicionar" pilares básicos de la UE con la regularización de migrantes y sus lazos con China

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "traicionar" los "pilares básicos del europeísmo" con decisiones como la "regularización masiva" de migrantes, su relación con China o sus "ataques" al Estado de Derecho.

En su intervención en el foro 'Wake Up, Spain' organizado por 'El Español' en Casa de América (Madrid), Feijóo ha subrayado que la regularización de inmigrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros va en "dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la UE".

Además, se ha referido al reciente viaje del presidente del Gobierno a Pekín asegurando que allí "ha defendido un planteamiento geoestratégico radicalmente opuesto al pactado por los socios europeos".

"ESPAÑA DEBE ESTAR CON LA PAZ"

En su intervención, Feijóo ha señalado que España "debe estar con la paz" y ha añadido que por eso "la desescalada, la contención, la negociación y la diplomacia" es lo que ha venido reclamando a todas las partes implicadas en los conflictos que "ocupan el mundo".

"En nombre de la paz en el mundo, no se puede aceptar la felicitación de grupos terroristas, ni minimizar las atrocidades de ningún régimen, ni abrir las puertas de tu país a rivales sistémicos de Europa contra el criterio de Europa", ha manifestado.

A su entender, es "simple" porque "no se puede ir de adalid de la paz y, al mismo tiempo, complacer o ser complacido por las dictaduras". "El sitio de España es con la libertad, siempre", ha manifestado.

Por eso, ha dicho que él está "orgulloso" de poder abrazar este viernes a un "símbolo de la libertad", la opositora venezolana María Corina Machado, a la que trasladará que el PP está "en la defensa de la democracia, de los derechos humanos y contra la tiranía".

Feijóo ha afirmado que España tiene que "tener voz propia" pero "una voz propia no es una voz aislada" ni "disonante respecto al rumbo fijado en Europa". A su entender, el principal problema de la política exterior "ya no es que se está haciendo de espalda a los Cortes Generales" y que "se manosee para contentar a minorías" o "desviar la atención a los problemas" internos sino que se "están tomando decisiones que traicionan los pilares básicos del europeísmo".

SE HABLA DEL "TRAIDOR" DE EUROPA

"¿Y algunos aún no entienden por qué señalan a España para hablar del traidor de Europa? Pues es fácil de entender. Un dirigente leal Europa jamás defendería el repliegue de Occidente. Lo que tiene que hacer occidente es expandir sus valores. Eso es lo que le hacemos los pacifistas de verdad y no los de pacotilla", ha enfatizado.

Tras las elecciones húngaras del pasado domingo, el líder del PP ha asegurado que en ese país se ha castigado "la arbitrariedad, la decadencia, y el antieuropeísmo, la misma acumulación de males que arrastra España desde hace tiempo". A su juicio, hasta en los "sucesos más graves de la legislatura", como el accidente de Adamuz (Córdoba) o el apagón de hace un año "se ocultan pruebas sin rubor".

"La respuesta es tan sencilla como alarmante. Es el mismo pensamiento que tuvo Orban en Hungría: si el Estado de Derecho estorba, se ataca y punto. Si las reglas molestan, se saltan y ya está. Todo esto ocurre porque el Gobierno vive instalado en la impunidad más absoluta", ha manifestado.

En este punto, ha asegurado que se está "atacando el Estado de Derecho una vez más" y "embistiendo" contra la independencia judicial desde el Gobierno, citando las últimas declaraciones de ministros tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez

"DESACTIVAR EL LEGADO ENVENENADO"

El líder del PP ha señalado que España no se resigna a que su nombre se asocie a una etapa de "decadencia" y ha añadido que su "ambición" es que España sea "respetada dentro y fuera" de sus fronteras. "Estoy convencido de que España tendrá el lugar que se merece. Estoy convencido de que nuestras mejores páginas están por escribirse", ha concluido.

En este sentido, ha indicado que si el PP llega al Gobierno lo primero que tendrá que hacer es "desactivar el legado envenenado que se ha ido construyendo" durante el mandato de Pedro Sánchez. "Soy perfectamente consciente del campo de minas que voy a encontrarme. Pero también de que la mayoría de españoles que es tan consciente como yo", ha advertido.

Según ha dicho, el objetivo claro del cambio necesario es que "España vuelva a respetarse a sí misma". "No es un eslogan vacío, es una necesidad urgente, derivada de tantos años en los que se ha tratado el aparato del Estado como una herramienta al servicio de un proyecto personal", ha manifestado.