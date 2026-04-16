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El TS rechaza la suspensión cautelarísima de la regularización extraordinaria de migrantes pedida por una asociación

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El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la suspensión cautelarísima del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes que había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

En un auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima la solicitud de esa asociación para la medida cautelar contra la iniciativa del Gobierno, al considerar que no concurren circunstancias de especial urgencia.

Los magistrados acuerdan tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario y dan un plazo de alegaciones de 10 días a la parte demandada.

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