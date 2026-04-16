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Laura Martínez y Ariane Toro tiñen de bronce la jornada para el equipo español

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Redacción deportes, 16 abr (EFE).- Laura Martínez y Ariane Toro lograron las dos primeras medallas para la delegación española en los Europeos de judo que arrancaron este jueves en Tiflis, tras colgarse el bronce en la categoría de hasta 48 y -52 kilos, respectivamene.

Martínez, bronce en los Mundiales disputados el pasado año en Budapest, volvió a subir, dos años después, al podio continental tras vencer a la azerbaiyana Shafag Hamidova en la final de repesca.

Un bronce que la española, número 5 de la clasificación mundial, pareció que podría convertir en oro, tras las magníficas sensaciones que dejó en sus dos primeros combates en los que se impuso al azerbaiyana Konul Aliyeva y a la también española Eva Pérez.

Repesca a la Laura Martínez, de 27 años, se vio abocada tras caer en los cuartos de final ante la también española Eva Pérez, que finalmente no pudo subir al podio.

Una derrota de la que Martínez se resarció tras vencer a la turca Tugce Beder, número once del mundo, en el primer combate de repesca y a la azerbaiyana Hamidova en la lucha por bronce.

Medallas que finalmente no pudo lograr Eva Pérez que tras superar a Laura Martínez en los cuartos de final cayó en las semifinales ante la rusa Sabina Giliazova, que ya había derrotado a la madrileña hace unas semanas en este mismo escenario, el Palacio Olímpico de Tiflis, en la final de repesca del Grand Slam de Tiflis.

Una derrota que Pérez, de 23 años, volvió a ante la también rusa Marina Vorobeva en el combate por el bronce, lo que condenó a la judoca española a la quinta posición final.

Quien no falló fue la navarra Ariane Toro que conquistó su tercer bronce consecutivo en la máxima cita continental, tras los logrados en 2024 en Zagreb y en 2025 en Podgorica, al imponerse este jueves a la neerlandesa Naomi van Krevel en la final de repesca.

Un bronce que Toro, hija de la exjudoca Yolanda Soler, medallista en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, pareció en disposición de cambiar por un metal más preciado, tras las magníficas sensaciones que Toro dejó en sus dos primeros combates en los que se impuso a la kosovar Fatjona Kasapi y la húngara Reka Pupp.

Racha victoriosa que se vio truncada en las semifinales en las que la navarra, de 22 años, cayó tras un durísimo y larguísimo combate ante la francesa Amandine Buchard, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y bronce en los de París.

Golpe del que Ariane Toro, que este curso ya se había colgado la medalla de plata en el prestigioso Grand Slam de París, se resarció al derrotar a la neerlandesa Naomi van Krevel en la final de repesca.

Lejos de las medallas se quedó Fran Garrigós, que deberá esperar a una nueva oportunidad para tratar de conquistar su cuarto título de campeón de Europa de la categoría de -60 kilos tras caer en su segundo combate ante el belga Jorr Vertstraeten.

Garrigós, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, se vio lastrado por su no condición de cabeza de serie lo que le condenó a enfrentarse, mucho antes de lo aconsejable, a un rival de la talla del belga Vertstraeten, undécimo de la clasificación mundial.EFE

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