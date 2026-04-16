El jilguero europeo registra una caída de hasta un 43 % en sus poblaciones en España

Madrid, 16 abr (EFE).- Pese a disponer de una alta capacidad reproductiva con varias nidadas por temporada, el jilguero europeo ha sufrido una caída generalizada de su población en España, especialmente crítica en los meses de primavera, de hasta un 43 % respecto a los datos de 1998, según la organización conservacionista SEO/BirdLife.

Esta ave, una de las más comunes y reconocibles de España y catalogada como Ave del Año 2026 por la ONG ecologista, presenta una tendencia descendente de sus poblaciones reproductoras, conforme a los datos obtenidos por diversos programas de seguimiento científico, en línea con el deterioro general detectado en otras especies de aves en el país.

Con una población estimada de entre 14 y 15 millones de ejemplares, el jilguero europeo se distribuye prácticamente por toda España, incluidas las islas Canarias y Baleares, y cerca de la mitad de sus efectivos se concentra en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde encuentra condiciones favorables en paisajes agrarios y entornos naturales.

A pesar de su abundancia y de estar catalogado como de "preocupación menor" dentro de la Lista Roja Europea de Aves, el jilguero europeo enfrenta amenazas significativas, "principalmente derivadas de la actividad humana", como los "cambios en los usos de medios rurales y la progresiva desaparición de barbechos, cunetas y lineros", de acuerdo con expertos de SEO/BirdLife.

Estos espacios, subrayan, son esenciales para su alimentación, pues la presencia de plantas silvestres y sus semillas son parte fundamental de su dieta. Por ello, el uso de pesticidas y herbicidas agrava su capacidad de supervivencia al reducir la disponibilidad de recursos alimenticios por su afección a la biodiversidad.

Otra de las amenazas recurrentes es su captura ilegal con fines comerciales y tenencia en cautividad, puesto que se les adiestra para el canto, cría o hibridación, actos que van en contra de la normativa europea de protección de aves silvestres.

El jilguero europeo es fácil de identificar por su vistosa coloración, "con una máscara facial de color rojo, cabeza de color blanco y negro y alas negras atravesadas por una franja amarilla muy visible, siendo estos rasgos los que lo convierten en una de las aves más reconocibles", dice el ornitólogo Luis Martínez.

Otro de sus principales distintivos es su trino, compuesto por "tintineos que se entremezclan con gorjeos cortos" mientras se mantiene en vuelo y que, en el caso del macho en celo, ofrece "un canto variado que combina gorjeos muy diversos", aunque lo pronuncia "sin la aceleración de los verdecillos", precisa Martínez.

El jilguero es una especie migradora, con abundantes movimientos locales y estacionales, que forma bandadas en otoño e invierno en las que participan los ejemplares que residen en España con los procedentes de otros países europeos como Alemania, Suiza, Francia o el Reino Unido, entre otros.

Junto a esta especie, otras como el gorrión común, el vencejo común o el serín verdecillo presentan igualmente evoluciones negativas basándose en otros informes de SEO/BirdLife, lo que refuerza la preocupación sobre el estado general de conservación de la avifauna española. EFE

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