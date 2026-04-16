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España ya conoce a sus rivales para el Mundial de Polonia en 3x3

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Redacción deportes, 16 abr (EFE).- Las selecciones españolas de baloncesto 3x3 en categoría masculina y femenina ya conocen a sus respectivos rivales para el Mundial de Polonia 2026, que se celebrará en la ciudad de Varsovia del 1 al 7 de junio.

Tras los emparejamientos sorteados este jueves por la FIBA, España, campeona del mundo en masculino, tratará de reeditar su triunfo internacional desde el Grupo A junto a Serbia (número 1 del ranking), Austria (campeona de Europa 2024), Madagascar (actual campeona de África) y Australia.

El equipo español, conformado por Iván Aurrecoechea, Guim Expósito, Carlos Martínez y Diego de Blas, consiguió la medalla de plata en el Torneo de Campeones de la FIBA hace un mes en Bangkok (Tailandia), donde cayó en la final ante Estados Unidos.

En categoría femenina, Gracia Alonso De Armiño, Juana Camilión, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, subcampeonas olímpicas, partirán desde el Grupo B junto a Estados Unidos (campeonas de América), Mongolia (subcampeonas del mundo), Hungría y Australia. EFE

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