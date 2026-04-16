El LXXXIII Campeonato de España reunirá a 116 bateles en Legutio (Álava)

Bilbao, 16 abr (EFE).- El LXXXIII Campeonato de España de bateles reunirá el próximo fin de semana en el embalse de Urrunaga de la localidad alavesa de Legutio a 116 embarcaciones procedentes del País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana.

La delegación gallega, con 43 botes, será la más numerosa en una competición en la que habrá además 41 tripulaciones vascas, 25 cántabras, 6 asturianas y una valenciana. Se repartirán doce títulos, seis masculinos y seis femeninos, en las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, sub 23 y absoluta.

Las regatas eliminatorias se disputarán el sábado a partir de las 9.00 horas. El domingo desde las 9.00 se celebrarán las Finales B y a las 11.30 horas comenzarán las Finales A en las que se decidirán los nuevos campeones nacionales. EFE

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