Detenida en Murcia una empleada por estafar 600.000 euros a una multinacional italiana

Murcia, 16 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos personas, una trabajadora de una multinacional italiana con sede en España y su pareja, por su presunta implicación en una macroestafa que habría causado un perjuicio económico de 600.000 euros a la empresa, ha informado este viernes este cuerpo policial.

A los arrestados se les imputan delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad.

La investigación se inició el pasado mes de enero tras la presentación de dos denuncias por parte de empleados que detectaron cargos fraudulentos en las tarjetas bancarias facilitadas por la empresa.

Los afectados alertaron de compras y retiradas de efectivo que no habían realizado, lo que llevó a los especialistas en ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia a abrir un procedimiento con la colaboración de la matriz en Italia.

Las pesquisas revelaron que la actividad delictiva se habría prolongado entre 2021 y 2025 y afectado a más de 35 tarjetas nominativas.

Los investigadores detectaron cientos de operaciones irregulares, con extracciones en cajeros por más de 300.000 euros, compras en establecimientos físicos por valor de 130.000 euros y adquisiciones online, incluyendo incluso bienes inmuebles.

Según la Policía, la principal investigada, que desempeñaba funciones administrativas en la empresa, tenía acceso a los datos completos de las tarjetas, incluidos número, fecha de caducidad, CVV y PIN. Además, habría desviado los mensajes de confirmación de operaciones a un teléfono bajo su control para evitar que los empleados detectaran los movimientos.

En el registro domiciliario se intervinieron numerosos dispositivos tecnológicos, productos de lujo, relojes inteligentes, entradas a conciertos, así como un vehículo y una motocicleta presuntamente adquiridos con el dinero sustraído. Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial. EFE