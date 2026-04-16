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Detenida en Lanzarote una mujer reclamada por la justicia eslovaca por 58 estafas

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Arrecife (Lanzarote), 16 abr (EFE).- La Guardia Civil detuvo en Lanzarote a principios de este mes a una mujer sobre la que constaba una Orden Europea de Detención emitida en Eslovaquia por un delito contra la propiedad por, presuntamente, suplantar identidades para contratar créditos bancarios y obtener beneficios económicos.

Según ha señalado este jueves la Guardia Civil en una nota informativa, a esta mujer se le imputan hasta 58 actos tipificados como delito de estafa en Eslovaquia que sumarían más de 240.000 euros, por los que se podría enfrentar a una pena de prisión de hasta ocho años.

La investigación se inicia cuando la Guardia Civil tiene conocimiento de que la mujer se encuentra en Lanzarote y se averigua que además constaban dos reclamaciones judiciales de detención por parte de dos Juzgados distintos de Arrecife, también por estafa.

Tras varios meses de trabajo se consigue la ubicación de la residencia de la mujer, por lo que se dispone un operativo por parte de agentes adscritos al área de investigación de la Guardia Civil de Costa Teguise, que procedieron a dar con su paradero y detenerla.

Una vez arrestada, la mujer pasó a disposición de la Audiencia Nacional al ser el órgano competente para tramitar la Orden Europea de Detención.

La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia 5 de Madrid dictó las medidas cautelares correspondientes. EFE

sgc/cas/lml

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