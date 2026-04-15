Tenis y lucha de mesa sostienen a Venezuela en la cima de los suramericanos de la juventud

Ciudad de Panamá, 14 abr (EFE).- La tenimesista venezolana Dakota Ferrer y la luchadora Asia Sánchez sostuvieron este martes el liderato de su país en el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al conquistar dos de las cinco preseas de oro que acumula en total la delegación al cierre de la segunda jornada.

Ferrer, de 16 años, se impuso en la final individual femenina a la brasileña Lana Ozeki por 4-1 (11-2, 11-9, 9-11, 11-2 y 13-11).

En su camino al título, la venezolana superó en octavos de final a la argentina Alexa Salusso, en cuartos a la peruana Luciana Granados y en semifinales a la brasileña Isabel Amorim.

Sánchez aportó otro oro a Venezuela al vencer por 6-0 en la final de los 43 kilogramos a la chilena Alejandra Salinas.

Brasil por su parte sumó su tercer oro en el surf, disputado en Playa Venao, en la provincia de Los Santos, con la victoria de Rebeka Klotz en la prueba de Supa Surf femenino.

Klotz, de 18 años, dejó la plata a la argentina Delfina Rodríguez y el bronce a la peruana Emilia Ezcurra.

La otra medalla de oro de la jornada del tenis de mesa individual fue para el colombiano Sebastián Bedoya, quien derrotó en la final al peruano Keiji Takeda por 4-1 (9-11, 11-8, 11-6 y 11-6).

Panamá, anfitrión del certamen, logró dos títulos en la lucha femenina. Yumaira Russell ganó en los 65 kilogramos tras imponerse 9-2 a la ecuatoriana Allison Ojeda, mientras que Aisha Williams se coronó en los 73 kilos al vencer 7-4 a la venezolana Perla Peña.

Los otros oros en la lucha femenina fueron para las colombianas Valerie Rubio, en los 43 kilogramos, y Alejandra Serrano, en los 57.

En fútbol femenino destacaron las victorias de Paraguay por 3-0 sobre Colombia y de Venezuela ante Panamá por idéntico marcador. En el futsal masculino, Brasil goleó 9-0 a Paraguay y Argentina se impuso 4-0 a Panamá, mientras que en la rama femenina Paraguay venció también 4-0 al conjunto panameño. EFE