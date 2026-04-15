Espana agencias

Tenis y lucha de mesa sostienen a Venezuela en la cima de los suramericanos de la juventud

Guardar

Ciudad de Panamá, 14 abr (EFE).- La tenimesista venezolana Dakota Ferrer y la luchadora Asia Sánchez sostuvieron este martes el liderato de su país en el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al conquistar dos de las cinco preseas de oro que acumula en total la delegación al cierre de la segunda jornada.

Ferrer, de 16 años, se impuso en la final individual femenina a la brasileña Lana Ozeki por 4-1 (11-2, 11-9, 9-11, 11-2 y 13-11).

En su camino al título, la venezolana superó en octavos de final a la argentina Alexa Salusso, en cuartos a la peruana Luciana Granados y en semifinales a la brasileña Isabel Amorim.

Sánchez aportó otro oro a Venezuela al vencer por 6-0 en la final de los 43 kilogramos a la chilena Alejandra Salinas.

Brasil por su parte sumó su tercer oro en el surf, disputado en Playa Venao, en la provincia de Los Santos, con la victoria de Rebeka Klotz en la prueba de Supa Surf femenino.

Klotz, de 18 años, dejó la plata a la argentina Delfina Rodríguez y el bronce a la peruana Emilia Ezcurra.

La otra medalla de oro de la jornada del tenis de mesa individual fue para el colombiano Sebastián Bedoya, quien derrotó en la final al peruano Keiji Takeda por 4-1 (9-11, 11-8, 11-6 y 11-6).

Panamá, anfitrión del certamen, logró dos títulos en la lucha femenina. Yumaira Russell ganó en los 65 kilogramos tras imponerse 9-2 a la ecuatoriana Allison Ojeda, mientras que Aisha Williams se coronó en los 73 kilos al vencer 7-4 a la venezolana Perla Peña.

Los otros oros en la lucha femenina fueron para las colombianas Valerie Rubio, en los 43 kilogramos, y Alejandra Serrano, en los 57.

En fútbol femenino destacaron las victorias de Paraguay por 3-0 sobre Colombia y de Venezuela ante Panamá por idéntico marcador. En el futsal masculino, Brasil goleó 9-0 a Paraguay y Argentina se impuso 4-0 a Panamá, mientras que en la rama femenina Paraguay venció también 4-0 al conjunto panameño. EFE

Últimas Noticias

2-1. Estudiantes tuvo que esforzarse para imponerse ante Cusco en La Plata

Infobae

Consejo mexicano condena expresiones misóginas contra arbitra Katia Itzel García

Infobae

Simeone, sobre Griezmann: "Tenemos un genio del fútbol"

Infobae

Ocho remates a portería del Barça, siete paradas de Musso y cuatro de Joan García

Infobae

El 'draft' de la NBA se celebrará el 23 y el 24 de junio en Nueva York

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Despiden a una gobernanta con casi 30 años de antigüedad en un hotel por coger seis rollos de papel higiénico para limpiar el vómito del perro de su hijo: es procedente

Ni 140 km/h ni 120km/h: este es el nuevo límite de velocidad que quiere implantar la DGT en las carreteras españolas

La ley de Junts para prohibir el burka sigue el mismo destino que la de Vox y encalla en el Congreso, a pesar del amago de Sumar

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

El precio de las emisiones de CO2 influye en el precio de la vivienda: “Antes del covid estaba a 30 euros la tonelada y ahora en torno a 100”

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak