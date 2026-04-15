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Panamá desvela su nueva camiseta para el Mundial: rojo intenso y los colores de la bandera

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Ciudad de Panamá, 14 abr (EFE).- Panamá presentó este martes la nueva indumentaria que vestirá la Roja centroamericana en la Copa Mundial FIFA 2026, con un diseño que mantiene el característico rojo intenso como base principal, al que se suman detalles en azul y blanco inspirados en los colores de la bandera nacional.

La marca patrocinadora de la selección panameña de fútbol, Reebok, llevó a cabo la presentación en el Casco Antiguo de la capital, con una puesta en escena que combinó tradición y modernidad.

Además de la camiseta titular, la marca lanzó una versión alternativa en azul con el escudo federativo en dorado, así como una equipación completamente blanca, con el escudo en el centro del pecho y con ribetes rojos y azules.

Según el diseñador Elvis Castillo, esta última incorpora la inscripción "Garra y corazón" y evoca la figura del águila harpía, símbolo nacional de Panamá.

Representantes de la marca señalaron que la nueva indumentaria tiene un estilo "vintage" y busca rendir homenaje a quienes "pavimentaron el camino" hacia la clasificación mundialista, así como a todos aquellos protagonistas que han soñado con ver a la selección en la máxima cita del fútbol.

"Nos inspiramos en muchas cosas, pero siempre centrados en quienes soñaron, en términos generales, con llegar a un Mundial. Esta camiseta es para todos los que tienen sueños", afirmó Mark Yohros, representante de la marca en Panamá.

Las camisetas incorporan, además, tecnología de última generación orientada a optimizar el rendimiento de los futbolistas en condiciones de alta exigencia, como las que se presentan en un torneo de esta magnitud.

Panamá se prepara así para su segunda participación en una Copa del Mundo, tras su debut en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, con la expectativa de mejorar sus actuaciones anteriores y consolidarse como una selección emergente en el fútbol internacional.

Los panameños se ubicaron en el grupo L del Mundial junto a las selecciones de Croacia, Inglaterra y Ghana, precisamente con esta última hará su debut mundialista el 17 de junio próximo.

La nueva indumentaria ya se encuentra disponible en tiendas, según informaron los organizadores. EFE

(foto) (video)

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