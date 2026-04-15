2-1. Estudiantes tuvo que esforzarse para imponerse ante Cusco en La Plata

Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El argentino Estudiantes logró este martes un ajustado triunfo por 2-1 ante el Cusco peruano, en un partido válido por la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores.

Facundo Farías, en el minuto 28, y Tiago Palacios, en el 48, marcaron para el vencedor, mientras que Lucas Colitto, en el 31, marcó el transitorio empate para la visita, en un resultado que deja al ‘Pincha’ líder de la zona con cuatro puntos, mientas que los ‘Guerreros Dorados’ siguen sin unidades.

Luego del debut con empate en casa ante el Deportivo Independiente Medellín colombiano (DIM), Estudiantes impuso su juego en el comienzo del duelo con Tiago Palacios como eje pero sin profundidad.

En el minuto 28 un pelotazo frontal de Leandro González Pirez encontró un error entre el portero Pedro Díaz y Aldari Fuentes que le dejó servido el balón a Facundo Farías para empujar a la red.

La visita peruana, que en el estreno del grupo A había caído 0-2 en casa ante Flamengo, reaccionó tres minutos después con una gran conexión entre Diego Soto que de taco habilitó a Lucas Colitto para eludir a González Pirez y definir ante la salida del portero Fernando Muslera.

Estudiantes asumió el golpe pero no pudo volverse a poner en ventaja hasta el inicio de la segunda etapa cuando en el minuto 48 Tiago Palacios capturó un balón en el borde del área y sacó un remate que dejó sin reacción posible a Pedro Díaz.

Para completar el mal momento de la visita apenas tres minutos después fue expulsado por doble amarilla Lucas Colitto.

A pesar de tener diez jugadores, Cusco empujó para llegar al empate y Estudiantes no estuvo fino para aumentar la ventaja, lo que derivó en un marcador que no se modificó y terminó con victoria 2-1 para el local.

La tercera jornada de este grupo A de la Copa Libertadores tendrá a Estudiantes recibiendo en La Plata a Flamengo, mientras que Cusco visitará al DIM en Medellín.

- Ficha Técnica

2. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondaraín (m.80, José Sosa), Ezequiel Piovi (m.63, Gabriel Neves); Tiago Palacios, Facundo Farías (m.63, Alexis Castro), Edwuin Cetré (m.63, Brian Aguirre); y Guido Carrillo (m.74, Adolfo Gaich). Entrenador: Alexander Medina.

1. Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Lucas Collito, Diego Soto (m.65, Carlo Diez), Oswaldo Valenzuela (m.80, Ivan Colman), Joel Herrera (m.65, José Alí); Gabriel Carabajal (m.53, Nicolás Silva); y Facundo Callejo (m.80, Juan Manuel Tévez). Entrenador: Alejandro Orfila.

Goles: 1-0, m.28: Facundo Farías. 1-1, m.31: Lucas Colitto. 2-1, m.48: Tiago Palacios

Árbitro: El chileno José Cabrero expulsó a Lucas Colitto (m.51) y amonestó a Ezequiel Piovi, Leandro González Pirez y Oswaldo Valenzuela.

Incidencias: Partido válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata. EFE

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