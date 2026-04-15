Melero: "He tenido muchas épocas en las que me ha costado disfrutar del fútbol"

Leganés (Madrid), 15 abr (EFE).- Gonzalo Melero, centrocampista del Leganés, reconoció que ha tenido "muchas épocas" en las que le ha costado disfrutar del fútbol, si bien afirma que en su momento actual quiere volver a pelear por el sueño de jugar de nuevo en Primera.

"He tenido muchas épocas en las que me ha costado disfrutar del fútbol, pero ahora mismo estoy en un momento en el que disfruto mucho del día a día, de lo que tengo por delante. Tengo ambición de volver a dar esos pasitos que hice hace 10 años para volver a intentar pelear por mi sueño de volver a jugar en Primera División", señaló en una entrevista con la Agencia EFE.

Los últimos años de Melero han estado marcados por diversos problemas en el ámbito familiar relacionados con sus hijos: "Yo creo que lo he llevado muy bien, sobre todo por mi manera de ser. Soy un tío tranquilo, un poco más frío, lo que contrasta mucho con mi mujer, y eso me ha hecho intentar llevar las cosas de manera más calmada. Pero todo afecta. Cuando estás libre todo fluye, parece que todo te sonríe, que todo va bien, parece que es más fácil".

El futbolista madrileño afirma que no es "la misma persona ahora que hace 10 años" y reconoce que es "igual de profesional o más que antes", pero que su prioridad son sus hijos: "Todo lo que les pasa a ellos afecta mucho. Es difícil cuando las cosas se tuercen un poco quitártelo de la cabeza y te afecta en mayor o menor medida, pero es lo que toca y hay que adaptarse".

Preguntado sobre si a los aficionados les falta empatía con los futbolistas, opinó que "puede ser", aunque reconoció que cuando él ve fútbol como seguidor tampoco se le "viene a la cabeza". "Eso es muy difícil, en ese momento estás viendo un partido, un jugador ha estado mal y no te paras a pensar", indicó.

"Se nos juzga por lo que hacemos en el terreno de juego y si estás mal nadie va a saber que estás mal. No culpo a los aficionados si yo en algún momento no estaba pasando una buena época y me han criticado por no hacer un buen partido, creo que es lo normal", añadió.

Por otro lado, se refirió al hecho de formarse académicamente fuera del fútbol, en su caso en Administración y Dirección de Empresas (ADE), estudios que está cerca de acabar: "A mí me hace mucha ilusión cuando me cruzo con alguien que tiene carreras porque normalmente suelen ser gente con las ideas muy claras, con una visión de la vida un poquito más a largo plazo, no centrándose tanto en el día a día, con más inquietudes, con ganas de formarse y estar a la orden del día en muchas más cosas más allá del fútbol".

Melero insistió en lo "importante que es formarse más o menos en una rama o en otra" y se mostró "orgulloso de no haberlo dejado y de seguir en ello" para usarlo en el futuro. EFE

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