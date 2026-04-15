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Un turista paga más de 1700 euros por un kebab: la estafa que destapa el “desorden de las playas” en Brasil

La policía ya ha difundido imágenes de varios de los detenidos para alertar a los visitantes

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Un turista paga más de 1700 euros por un kebab en una playa
Un turista paga más de 1700 euros por un kebab en una playa. (Composición Infobae)

Un turista que estaba disfrutando de unas vacaciones en la playa de Río de Janeiro fue víctima de una estafa en Copacabana, donde terminó pagando cerca de 10.000 reales (unos 1.725 euros) por un kebab cuyo precio real es de unos 10 (1,70 euros).

El incidente ocurrió en una zona muy transitada, frente a algunos de los hoteles más exclusivos del litoral, cuando el turista, de origen británico, compró la comida en un puesto ambulante.

El vendedor le habría indicado que el precio era de 17,25 euros. Sin embargo, al pagar con tarjeta, el dependiente añadió dos ceros más a propósito, elevando el cargo final por 1.000. “El mecanismo consistía en añadir dos ceros al importe real sin que la víctima lo notara”, recogen los informes policiales consultados por The Guardian sobre el funcionamiento de la estafa.

La víctima se dio cuenta del cobro excesivo una vez comprobó el estado de la transacción. La policía turística intervino de inmediato y poco después detuvo al sospechoso, identificado como Caio Alencar, en la misma zona.

Un puesto de kebab. (REUTERS/Androniki Christodoulou)
Un puesto de kebab. (REUTERS/Androniki Christodoulou)

Ola de estafas en la costa de Río

La ciudad más famosa de Brasil lleva siendo noticia durante meses. El caso se suma a otros fraudes registrados en playas turísticas de Río de Janeiro, especialmente en Ipanema Beach y Copacabana.

En los últimos meses, se han reportado cobros muy superiores a los habituales por productos como el açaí o las caipiriñas. El caso más extremo se dio de la mano de una turista argentina cuando llegó a pagar 20.000 reales (más de 3.000 euros) por una mazorca de maíz con margarina, cuyo precio aproximado son 3 euros.

También se han registrado pagos de más de 1.000 euros por dos vasos de açaí o más de 400 por bebidas tradicionales.

Playa de Copacabana. (REUTERS/Tita Barros)
Playa de Copacabana. (REUTERS/Tita Barros)

Respuesta policial

La jefa de la policía turística de Río, Patricia Alemany, señaló en declaraciones recogidas por O Globo que el equipo está actuando para frenar esta ola de delitos en las playas.

Alemany apuntó que la situación de “desorden en las playas” está relacionada con la falta de control institucional, lo que facilita la actuación de los estafadores.

Las autoridades han intensificado los operativos y han difundido imágenes de detenciones recientes para advertir a los turistas.

Así es el primer kebab manchego con estrella Michelin: un durum de pollo con torreznos, queso supercurado y pisto tradicional.

Brasil crece en turismo

A pesar de los incidentes, la mayoría de las visitas a la ciudad transcurren sin problemas. El atractivo turístico de Río de Janeiro ha crecido en los últimos años, especialmente impulsado por los eventos en sus playas.

Entre ellos, el concierto de Lady Gaga, que reunió a millones de asistentes y, sobre todo, el anuncio de futuros compromisos de Shakira en su nueva gira mundial.

Según los datos facilitados por el director saliente de Embratur, Marcelo Freixo, Brasil alcanzó los 9 millones de visitantes el año pasado gracias, según explicó, a la recuperación económica de los turistas después de la pandemia del coronavirus y el contexto de la guerra en el este de Europa.

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