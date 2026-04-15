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La india Vaishali Rameshbabu competirá por el título mundial con la china Ju Wenjun

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Redacción deportes, 15 abr (EFE).- La india Vaishali Rameshbabu, hermana mayor de Praggnanandhaa, conquistó este miércoles el Torneo de Candidatas de ajedrez al imponerse a la rusa Kateryna Lagno en 48 movimientos y después del empate de la kazaja Bibisara Assaubayeva frente a la india Divya Deshmukh, por lo que se enfrentará a la gran maestra china Ju Wenjun por el título de campeona mundial.

La última ronda arrancó con Vaishali y Bibisara empatadas a 7,5 puntos. Las tablas de Assaubayeva, que no logró aprovechar su ventaja de tiempo ante Divya, terminó en tablas a los 36 movimientos y dejó todo en manos de Vaishali, quien selló su clasificación al Campeonato del Mundo al vencer con blancas a Lagno después de algo más de cuatro horas de partida.

El torneo femenino se mantuvo muy igualado a lo largo de sus más de dos semanas de duración, con un elevado número de empates entre las participantes. La china Zhu Jiner, tercera con 7 puntos, aún tenía opciones si alguna de las líderes perdía, o forzar un desempate, aunque su enfrentamiento contra la ucraniana Anna Muzychuk se resolvió en tablas. Así, todo quedó en manos de Vaishali, que supo aprovechar su oportunidad.

La última ronda del Torneo de Candidatos disputado en Pafos (Chipre) ya tiene campeones tanto en la categoría abierta como en la femenina: el uzbeko Javokhir Sindarov, de 20 años, y la india Vaishali Rameshbabu, de 24. EFE

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