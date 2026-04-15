El Bayern repite el once del Bernabéu

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- El Bayern Múnich repetirá la misma alineación con la que derrotó al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y con la que intentará alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones en el choque de vuelta de los cuartos de final que disputarán ambos equipos en el Allianz Arena.

El once completo del entrenador Vincent Kompany es el formado por: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane. EFE