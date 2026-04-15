Hoy será noticia. Jueves, 16 de abril

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ya se puede pedir cita presencial o solicitar la regularización 'online'

Madrid (EFE).- El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato 'online', al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

JUICIO KITCHEN

Declaran los notarios a los que acudió Martínez por los SMS de Kitchen con el ministro

Madrid (EFE).- El tribunal del caso Kitchen ha citado este jueves como testigos a los dos notarios a los que acudió el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez cuando registró los mensajes de SMS que se intercambió con el exministro Jorge Fernández Díaz relacionados supuestamente con este operativo parapolicial por el que ambos están acusados.

Uno de estos notarios es Enrique Franch, ante el que el exnúmero dos de Interior protocolizó esos mensajes, mientras que el segundo Alberto Vela es otro al que acudió cuando le fueron requeridos por el juez instructor y al que presuntamente pidió borrar una parte referida, según la versión de este acusado, a comentarios fuera de tono y un "chiste verde".

LEIRE DÍEZ

El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías declara como testigo en la causa de Leire Díez

Madrid (EFE).- El juez de Madrid que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales toma declaración este jueves como testigo al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para indagar en si contrató a Díez en 2024 y en su relación personal con ella y los otros investigados.

Se trata de la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales.

ESPAÑA VENEZUELA

María Corina Machado dice que no se verá con Sánchez porque "no conviene" en este momento

Madrid (EFE).- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llega este jueves a Madrid y ha dicho que no se va a reunir con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante su visita a España porque ese encuentro "en este momento no conviene".

La líder opositora no prevé tampoco ningún otro encuentro con el Gobierno socialista, aunque sí lo hay con el PP y con el líder de Vox, Santiago Abascal.

ESTHER LÓPEZ

La acusación del caso Esther López espera que aporte luz la inspección de un chalé

Valladolid (EFE).- La acusación particular que representa a la hermana de Esther López, hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero de 2022, ha expuesto este miércoles que espera que "arroje más luz" la inspección este jueves de un habitáculo hallado en un chalé que fue propiedad de la familia del único investigado en la causa.

El letrado ha hecho estas manifestaciones después de que la titular del la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid haya acordado la entrada y registro en una vivienda que fue de la familia del único investigado en la causa, después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

COMEDORES ESCOLARES

El comedor saludable entra en vigor en los colegios: más fruta y verdura y menos fritos

Madrid (EFE).- Los comedores escolares de todos los colegios -públicos, concertados y privados- deberán a partir de este jueves limitar los fritos y el azúcar en sus menús y ofrecer por ley más fruta, verdura y pescado.

La nueva ley de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que prohíbe la bollería industrial daba un margen de un año para que los colegios adaptaran sus contratos a la nueva norma que promueve el consumo de fruta y verdura fresca todos los días, de pescado entre una y tres veces a la semana y que obliga a favorecer el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en espacios comunes y de recreo.

EL TIEMPO

Este jueves, situación de estabilidad con un aumento generalizado de las temperaturas

Madrid (EFE).- Este jueves se espera una situación de estabilidad general unida a un aumento generalizado de las temperaturas en toda la península y Baleares, aunque no se descarta alguna precipitación débil en Galicia que irá remitiendo durante la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, exceptuando en el norte y oeste peninsular, donde habrá cielos nubosos.

EFE

fp