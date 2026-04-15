EsadeEcPol alerta de que el margen para absorber los fondos europeos "se estrecha"

Madrid, 16 abr (EFE).- El Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) reconoce que ha habido un "avance sustancial" en la convocatoria y adjudicación de los fondos europeos asociados al plan de recuperación, aunque alerta de que la fecha límite se acerca y por tanto el margen para absorber la cantidad pendiente "se estrecha".

Esta es una de las conclusiones del informe de EsadeEcPol "Evolución de los Fondos Next-Gen EU en España", publicado este jueves con datos hasta el 12 de marzo de 2026.

Hasta esa fecha se han convocado más de 90.000 millones de euros y adjudicado 63.400 millones -lo que supone una brecha de unos 27.000 millones-, "un avance sustancial" respecto a ejercicios anteriores, aunque el informe recuerda que la fecha límite es agosto de 2026.

"El margen para absorber los recursos pendientes se estrecha", por lo que "la presión temporal se convierte así en un factor determinante", insiste el informe, que plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para absorber la totalidad de los recursos disponibles en el plazo establecido.

"La brecha entre lo convocado y lo adjudicado, la concentración de los fondos y los cuellos de botella administrativos plantean retos críticos en la recta final", indica el documento.

En términos absolutos, Cataluña lidera la recepción de fondos, con 3.722 millones de euros, seguida de Andalucía (3.090 millones) y Madrid (2.475 millones), aunque en términos 'per cápita' la lista está encabezada por País Vasco (732 euros), Aragón (729 euros) y Baleares (712 euros).

El informe detalla que Cataluña exhibe un dominio transversal, liderando en comercio (337 millones), manufactura (185 millones) y, especialmente, en infraestructuras de aguas y residuos (626 millones), un ámbito en el que cuadruplica a la siguiente comunidad.

Por su parte, Andalucía le disputa a la comunidad catalana el liderazgo en construcción (970 millones frente a 961 millones) y ha tomado la delantera en información y comunicaciones (311 millones frente a 231 millones), mientras que Galicia supera a Madrid en actividades profesionales y científicas (142 millones frente a 129 millones).

Por sectores receptores de fondos, domina la construcción con más de 13.000 millones de euros, seguida del comercio (3.897 millones), información y comunicaciones (3.532 millones), recogida y tratamiento de aguas (2.446 millones), actividades profesionales (más de 2.300 millones) y transporte (1.977 millones).

En contraste, educación ha recibido tan solo 705 millones y salud, 567 millones, lo que según el informe de EsadeEcPol "plantea dudas sobre si el programa está priorizando el stock de capital físico sobre el capital humano".

Otra de las conclusiones del documento es que "la ejecución avanza a dos velocidades", ya que el 1 % de los beneficiarios que más fondos recibe acapara el 71,4 % del valor total adjudicado, mientras que "la empresa mediana recibe una fracción infinitesimal".

Además, las entidades privadas predominan como receptoras finales, pero la participación limitada de entidades locales plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las transformaciones a largo plazo.

El informe plantea varias recomendaciones, como llevar a cabo una ejecución de emergencia, lo que se traduce en dar prioridad a "la resolución inmediata de procesos abiertos mediante simplificación drástica de procedimientos y tramitaciones anticipadas".

También propone un apoyo técnico de respuesta rápida, es decir, desplegar equipos de intervención en municipios y entidades con menor capacidad de gestión, además de eliminar duplicidades en la fiscalización multinivel y aplicar medidas correctoras para evitar que el programa amplíe brechas regionales.

Asimismo, apuesta por llevar a cabo una auditoría de impacto para evaluar "qué se ha transformado" y no "cuánto se ha convocado", ya que ese dato sí determina si la inversión genera capacidades productivas nuevas antes de que expire el plazo de agosto de 2026.

El documento hace referencia a la "decisión de calado" adoptada por el Gobierno en diciembre de 2025 de renunciar a unos 60.000 millones de euros en préstamos europeos, lo que "evidencia las dificultades encontradas para desplegar el ambicioso programa de inversión en los plazos establecidos". EFE