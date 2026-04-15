A'ja Wilson firma por 4,7 millones en 3 años, el mayor contrato de la historia en la WNBA

Washington, 15 abr (EFE).- La pívot estadounidense A'ja Wilson firmó un contrato cercano a los 4,7 millones de dólares por tres años con Las Vegas Aces, el mayor de la historia en la WNBA bajo el nuevo convenio colectivo, que introduce importantes subidas salariales.

Wilson, cuatro veces 'MVP' y tres veces campeona de la WNBA con las Aces, empezará con un salario de 1,4 millones de dólares este 2026, el máximo previsto en el convenio colectivo, que irá incrementando hasta alcanzar 4,7 millones en tres años.

La pívot verá multiplicado por siete su salario de 2025, que fue de 200.000 dólares. Wilson, campeona de la WNBA en 2025, es dos veces oro olímpico y dos veces campeona del mundo con Estados Unidos.

Aunque no es la única jugadora que ha firmado un contrato máximo ('supermax') bajo el nuevo convenio -Kelsey Mitchell, por ejemplo, también cobrará 1,4 millones con las Indiana Fever- sí es la única con un acuerdo de más de un año.

La WNBA y el sindicato que representa a las jugadoras llegaron en marzo a un acuerdo tras casi dos años de tensas negociaciones que representa una importante mejora en las condiciones de las deportistas.

El nuevo convenio eleva el límite salarial de las plantillas de 1,5 a 7,5 millones de dólares, además prevé que las jugadoras reciban un reparto del 20 % de los beneficios de la liga.

Azzi Fudd, que fue elegida el lunes como número uno del draft, recibirá 500.000 dólares en su primera temporada, nada que ver con los 80.000 que ganó su predecesora, Paige Bueckers, en 2025. EFE