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El futuro del LIV Golf está en el aire ante la posible salida del fondo saudí, según NYT

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Washington, 15 abr (EFE).- El futuro de LIV Golf, el circuito que financia Arabia Saudí, está en entredicho ante la posible retirada inminente de su fondo soberano, según informó este miércoles The Athletic, el medio deportivo del The New York Times.

Fuentes próximas revelaron a este medio que el Fondo de Inversión Pública saudí, que preside el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, planea retirar su inversión multimillonaria del circuito, que nació para competir con el PGA Tour.

Con la financiación saudí, el LIV Golf logró atraer a jugadores como Jon Rahm, Bryson DeChambeau o Sergio García, entre otros.

The Athletic también informó de que a los directivos del LIV Golf se les comunicó este pasado domingo, justo después del Masters, que pronto perderán sus puestos de trabajo.

Por ello, la cúpula del LIV Golf, con su consejero delegado, Scott O'Neil, al frente, estaría tratando de encontrar alternativas viables a la financiación saudí, incluso con un presupuesto reducido, a la vez que empiezan a buscar oportunidades laborales.

El LIV Golf ha operado con pérdidas multimillonarias y enormes déficits bajo el paraguas saudí y, según reconoció O'Neil en una entrevista con el Financial Times, todavía estaría a cinco o diez años de generar beneficios.

El Fondo de Inversión Pública hizo público este miércoles su nueva estrategia para los próximos cinco años, un plan en el que no se menciona al LIV Golf.

Este fin de semana está programado el torneo de Ciudad de México, el sexto de la temporada del LIV Golf. Preguntado sobre estas informaciones en Ciudad de México, Sergio García declaró: "No hemos escuchado nada".

La irrupción del LIV Golf provocó que el PGA abriese un proceso de transformación del para recuperar el interés de los aficionados y plantar cara al circuito saudí, con grandes cambios previstos para el año 2027. EFE

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