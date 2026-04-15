Espana agencias

Neymar se disculpa con la hinchada del Santos tras altercado en el empate contra Recoleta

Guardar

São Paulo, 15 abr (EFE).- Neymar se disculpó este miércoles con la hinchada del Santos tras el tenso altercado que protagonizó en la víspera con un sector de la afición al finalizar el encuentro contra el Deportivo Recoleta paraguayo por la Copa Sudamericana.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el exdelantero del Barcelona y el PSG ofreció disculpas por su reacción y se comprometió a enfocarse exclusivamente en su desempeño dentro del campo.

"Estoy de acuerdo en que no debería haber discutido con el aficionado y que simplemente podría haberme callado. Por eso, pido disculpas a quienes se sintieron ofendidos", escribió.

"Me prometo a mí mismo que no volveré a hacerlo. Pueden decir lo que quieran, yo simplemente me dedicaré a jugar al fútbol", completó el jugador de 34 años.

El incidente ocurrió tras el empate 1-1 del Santos ante el Recoleta por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó al conjunto brasileño en la base del grupo D con solo un punto tras el traspié en su debut.

Al término del partido, Neymar se vio envuelto en una acalorada discusión verbal con un aficionado que le recriminó su rendimiento desde la grada.

Las imágenes del jugador gesticulando airadamente antes de retirarse al vestuario circularon rápidamente en redes sociales y generaron una ola de críticas.

Tras el encuentro, Neymar dijo a periodistas que, si bien acepta las críticas deportivas por su juego, no tolerará ataques que excedan el ámbito deportivo.

"Entiendo a los aficionados que critican nuestro juego, pero cuando se trata de ataques personales, no lo voy a aceptar. Soy coherente, doy más de lo que debería y no puedo ser tratado de esa manera. No digo que no se me pueda criticar por lo que hago en la cancha, pero fuera de ella no lo voy a aceptar", afirmó.

El Santos, uno de los clubes más tradicionales del país, atraviesa un momento deportivo complicado tanto en la Sudamericana como en el torneo local, en el que está decimoquinto, con 13 puntos. EFE

Últimas Noticias

A'ja Wilson firma por 4,7 millones en 3 años, el mayor contrato de la historia en la WNBA

Infobae

EsadeEcPol alerta de que el margen para absorber los fondos europeos "se estrecha"

Infobae

Hoy será noticia. Jueves, 16 de abril

Infobae

El nuevo técnico del Inter Miami dice que entrenar a Messi es "algo extraordinario"

Infobae

El futuro del LIV Golf está en el aire ante la posible salida del fondo saudí, según NYT

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

La IHRF despliega su agenda en España con el foco en los derechos humanos y el lawfare: “No hay paz sin justicia”

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

ECONOMÍA

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

DEPORTES

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

El Bayern de Múnich trunca las esperanzas del Real Madrid y les elimina de la Champions